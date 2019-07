Mae Engelgeer brengt kleur naar de tafel met nieuwe collectie

Het TextielMuseum in Tilburg grijpt de viering van honderd jaar Bauhaus aan voor een samenwerking met textielontwerper Mae Engelgeer. Geïnspireerd door de museumcollectie en het gedachtegoed van het Bauhaus ontwierp ze een moderne collectie tafelgoed voor het label by TextielMuseum, die wordt geweven op de computergestuurde weefmachines in het TextielLab. De collectie kenmerkt zich door een grafisch lijnenspel van subtiele kleuren, uitgevoerd in een rijke structuur, en is vanaf 19 oktober verkrijgbaar.



Geïnspireerd op het Bauhaus



Honderd jaar na de oprichting van het Bauhaus zijn de moderne ontwerpopvattingen van de legendarische opleiding nog steeds een bron van inspiratie voor veel kunstenaars, designers en architecten. De naam van de collectie door Mae Engelgeer, ERA, refereert aan dit honderdjarig jubileum. De collectie bestaat uit een tafellaken in drie verschillende formaten, een tafelloper en servetten. De principes van het Bauhaus zijn in het tafelgoed terug te vinden in het grafische patroon en kleurgebruik, maar ook in het gebruik van vernieuwende garens en de variatie in bindingen.



Hedendaagse vertaling



Mae Engelgeer vertaalde de klassieke Bauhaus principes naar een hedendaags product, vanuit een voor haar werk typerende visie op kleurgebruik waarin ze harmonieuze kleurcombinaties afwisselt met felle accenten. Kenmerkend voor zowel Mae’s handschrift als de Bauhaus textielen is het geraffineerde gebruik van glanzende materialen, waarmee subtiele lijnen in het ontwerp ontstaan. Waar binnen de weefafdeling van het Bauhaus vernieuwende glanzende garens werden ingezet zoals kopergaren en cellofaan, werkte Mae met een combinatie van viscose en polyester, wat zorgt voor een subtiele glitter in het ERA tafelgoed.



Kenmerkend voor het tafelgoed is ook het rijke palet aan verschillende structuren. Hiervoor moesten verschillende weefbindingen in één textiel worden gebruikt: een technische uitdaging. Mae Engelgeer over het ontwikkelproces in het TextielLab: “Ik ontwikkel en experimenteer al jaren in het TextielLab, en voor deze opdracht heb ik de grenzen van de weefmachine opgezocht.”



Mae Engelgeer



Textieldesign voert de boventoon in het werk van de Nederlandse ontwerper Mae Engelgeer. Ze studeerde aan het Amsterdam Fashion Institute en het Sandberg Instituut en in 2013 opende ze haar eigen studio. Startend vanuit haar fascinatie voor het ambacht, verkent ze de mogelijkheden van de hedendaagse machines en vertaalt zo oude technieken naar moderne textielen. Naast haar eigen collecties werkte Mae eerder samen met internationale merken zoals cc-tapis, Kvadrat, FEST Amsterdam en Auping.







by TextielMuseum



Het label by TextielMuseum brengt de rijke collectie van het museum en het vakmanschap van het TextielLab op een unieke wijze samen. De museumcollectie, meer dan 100 jaar verzameld erfgoed op het gebied van kunst en vormgeving, dient als belangrijke inspiratiebron. De ontwikkeling en productie van de producten vindt plaats in het TextielLab. Jaarlijks vraagt het TextielMuseum een topontwerper om nieuwe producten te ontwerpen voor het label zoals Viktor&Rolf, Scholten & Baijings, Hella Jongerius en Studio Job. De producten van by TextielMuseum worden inmiddels wereldwijd via museum- en designshops verkocht.







Link naar het beeldmateriaal:



https://bit.ly/2LOXMTE



Verkoopinformatie



De collectie ERA bestaat uit tafellakens in drie formaten: 160 x 380 cm (€213,-), 160 x 300 cm (€135,-) en 160 x 160 cm (€99,-), een tafelloper van 160 x 60 cm (€45,-) en servetten van 38 x 38 cm in twee verschillende ontwerpen (€13,50 per stuk).



De tafellakens, loper en servetten zijn vanaf 19 oktober 2019 beschikbaar via by.textielmuseum.nl, de TextielShop in het TextielMuseum en bij internationale museum-, design- en interieurshops.



Foto credits:



Foto 1: Campagnebeeld ERA by TextielMuseum. Ontwerper Mae Engelgeer, foto: Floor Knaapen i.o.v. TextielMuseum. Foto 2: ERA by TextielMuseum. Ontwerper Mae Engelgeer, foto: Floor Knaapen i.o.v. TextielMuseum. Foto 3: ERA by TextielMuseum. Ontwerper Mae Engelgeer, foto: Floor Knaapen i.o.v. TextielMuseum. Foto 4: Ontwikkeling van ERA, collectie tafelgoed door Mae Engelgeer voor by TextielMuseum, in het TextielLab, foto: Josefina Eikenaar/TextielMuseum.







Copyright © 2019, by TextielMuseum, All rights reserved



by.textielmuseum.nl