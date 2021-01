Techniek Nederland: maak afhaalloket bij elektronicawinkels mogelijk

Techniek Nederland vraagt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat een afhaalloket mogelijk te maken bij elektronicawinkels. Klanten kunnen daar op afspraak langskomen om bestelde producten op te halen. Volgens voorzitter Doekle Terpstra is deze versoepeling van de winkelsluiting nodig om blijvende economische schade te voorkomen. ‘We moeten coronabesmettingen voorkomen en tegelijkertijd ruimte creëren voor ondernemers. Een afhaalloket geeft de detailhandel weer wat lucht, zonder dat er drukte ontstaat in winkels en winkelstraten.’



Ongelijk speelveld



Elektronicawinkels mogen op dit moment wel producten thuisbezorgen die online besteld zijn. Producten afhalen bij een filiaal (‘click & collect’) is niet toegestaan. Volgens Techniek Nederland is daardoor sprake van een ongelijk speelveld. Terpstra: ‘Consumenten mogen wél producten afhalen bij restaurants en bij doe-het-zelf-winkels, maar niet bij elektronicawinkels. Ook bij onze retailers is afhalen mogelijk zonder besmettingsrisico.’



Adviesgesprekken op afspraak



Als het aan Techniek Nederland ligt, moeten ook adviesgesprekken in de winkel -uitsluitend op afspraak- mogelijk zijn. Terpstra: ‘Elektronicaretailers verkeren in zwaar weer. Met een verantwoorde versoepeling voorkomen we dat bedrijven omvallen of een groter beroep moeten doen op steunmaatregelen van de overheid.’



Winkelsluiting jaagt klanten naar buitenlandse aanbieders



Voor elektronica-retailers is de combinatie tussen online-verkoop en fysieke verkoop essentieel. Daarmee kunnen zij concurreren met grote, buitenlandse online-platforms. Techniek Nederland vindt dat de staatssecretaris snel in actie moet komen. Doekle Terpstra: ‘De winkelsluiting jaagt steeds meer consumenten voor hun elektronica-aankopen naar grote, buitenlandse platforms. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat die klanten na de pandemie niet meer terugkomen. Amazon heeft inmiddels al een aandeel van 7% in de Nederlandse elektronicaverkopen. De retailers lopen economische schade op en er gaan banen verloren.’



Vitaal belang



Techniek Nederland wijst erop dat elektronicawinkels tijdens de lockdown van vitaal belang zijn. Deze bedrijven garanderen de ict-voorzieningen die het mogelijk maken om thuis te werken en online-onderwijs te krijgen. Daarnaast zijn de producten en diensten van de elektrotechnische retail onmisbaar voor een gezond en comfortabel leven in huis. Dat is nu belangrijker dan ooit.