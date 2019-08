Spionage Chinezen schrikt Nederlandse consument niet af

Ondanks de sterke aanwijzingen dat Chinese merken hun klanten bespioneren en privégegevens doorsluizen naar de inlichtingendiensten, blijft de Nederlandse consument gewoon producten uit de Aziatische grootmacht kopen. Ruim 46,5 procent van alle Nederlanders bestelt online nog wel eens iets van een Chinees merk.



Zo blijkt uit onderzoek dat internetvergelijk.nl door Multiscope heeft laten uitvoeren onder 1.041 Nederlanders. Van die 46,5 procent doet 13 procent hun aankopen wel met enige argwaan; zij geven expliciet aan bang te zijn voor spionage. Hoewel hen dat niet van de aankoop heeft weerhouden, ligt dat voor 14,5 procent van de respondenten anders. Zij vinden het risico op privacyschending namelijk wél een reden om helemaal geen producten van Chinese merken te kopen via internet.



Hoe ouder, hoe huiveriger

Met name de hogere leeftijdsgroepen zijn er volgens het onderzoek wat huiveriger voor. Zo stelt 22,2 procent van de 55-plussers en 22,7 procent van de respondenten tussen de 45 en 54 jaar oud bang te zijn voor spionage vanuit China. Terwijl hier in de leeftijdsgroepen 35-44, 25-34 en 18-24 jaar oud respectievelijk slechts 20, 17,2 en 14,0 procent voor vreest. Hoe jonger de respondenten zijn, hoe minder ze dus om de potentiële spionage lijken te geven.



Niet bang voor spionage

Over het algemeen laten de recente berichten de meeste Nederlanders koud. Voornamelijk in de drie westelijke provincies (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) en de drie grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) liggen ze er niet wakker van, blijkt uit de enquête. In die gebieden geeft respectievelijk 81,3 en 84,8 procent aan niet bang te zijn om bespioneerd te worden. Maar ook in de andere provincies maakt ruim driekwart van de bewoners zich er niet druk over.



Verborgen achterdeur telecom

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat de Chinese technologiefabrikant Huawei meerdere Nederlanders zou hebben afgeluisterd. Huawei maakt behalve smartphones ook apparatuur voor zendmasten. En de Nederlandse telecomproviders Vodafone/Ziggo, KPN en T-Mobile/Tele2 maken in hun zendmasten allemaal gebruik van apparatuur die helpt bij het verwerken van data die Nederlandse smartphonegebruikers verzenden en ontvangen.



AIVD doet onderzoek

Of Huawei inderdaad een ‘verborgen achterdeur’ heeft naar de klantgegevens van de genoemde telecomproviders - zoals verschillende bronnen tegenover de Volkskrant hebben verklaard https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huawe... - wordt door de providers niet bevestigd. Daarom onderzoekt de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst (AIVD) nu of er persoonsgegevens worden doorgespeeld aan de Chinese inlichtingendiensten, welke gegevens dat dan zijn en met welk doel dit gebeurt.



‘Digitale spionage en sabotage’

Maar de verdenkingen zijn al zodanig dat zij het kabinet in afwachting van de definitieve resultaten vast hebben geadviseerd om Huawei niet te betrekken bij de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland. ‘We zijn als gehele Nederlandse samenleving in toenemende mate kwetsbaar bij potentieel misbruik door digitale spionage en sabotage’, werd in dat advies gesteld. Landen als de Verenigde Staten, Australië, Japan en Nieuw-Zeeland nemen het risico helemaal niet en hebben het merk allang in de ban gedaan.