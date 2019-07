Nieuw bordspel leert kinderen hoe je kunt omgaan met beperking

‘Zo voelt het dus om een handicap te hebben’



Nieuw bordspel leert kinderen spelenderwijs hoe je kunt omgaan met beperkingen



Help, de waterspeeltuin droogt op! De pomp is stuk en de mol graaft molshopen die het water tegenhouden. In het nieuwe coöperatieve bordspel Uniekies werken kinderen samen om het water weer te laten stromen en de speeltuin te redden. Elke Uniekie heeft in het spel zijn eigen beperking, maar ook een unieke kracht. Zo ervaren kinderen spelenderwijs wat het betekent om een beperking te hebben, en vooral: dat je met een beperking heel goed samen kunt spelen.



Met Uniekies leren kinderen op een leuke manier dat iedereen zijn beperkingen en zijn krachten heeft. Ze ervaren dat ze beperkingen kunnen overwinnen door er slim mee om te gaan en hun krachten te bundelen. Het spel draagt zo bij aan een positieve beeldvorming van kinderen zonder beperking over kinderen die een beperking hebben. Het is daardoor niet alleen een leuk gezelschapsspel voor thuis, maar ook een hulpmiddel voor scholen en andere organisaties die een inclusieve samenleving en burgerschap hoog in het vaandel hebben staan. Het spel is voor iedereen vanaf 7 jaar (en met wat hulp ook vanaf 6 jaar).



Uniekies verschijnt in het najaar 2019 en de voorverkoop is nu gestart. Tot 31 juli geldt de voorverkoopsprijs van € 42,50 in plaats van € 49,50. Het spel is te bestellen via www.uniekies.com. Een deel van de opbrengst van het spel komt ten goede aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, die ook het initiatief nam voor de ontwikkeling van het spel. De stichting zet zich ervoor in dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, leren en opgroeien.



Uniekies is gebaseerd op een afstudeeronderzoek van Janine Innemee voor de TUDelft naar hoe de mindset van kinderen over kinderen met beperkingen veranderd kan worden. De ontwikkeling is gedaan door Earth Games, expert op het gebied van coöperatieve spellen, in samenwerking met Panton, ontwerpstudio voor de zorg. Ook de Speeltuinbende was nauw betrokken. De ontwikkeling van het spel is in co-creatie met kinderen gegaan: kinderen met en zonder beperking en van verschillende leeftijden hielpen met testen en adviezen.



Ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten over Uniekies:



“Ik vond de opdrachten leuk. Ik vond het samenwerken ook leuk.” Liz, 7 jaar



“Zo voelt het dus een beetje om een handicap te hebben.” Mart, 9 jaar



“Ik denk dat het heel goed is om een spel te hebben waar iedereen aan mee kan doen.” Taco, 16 jaar



“Door dit spel te spelen, ervaar je vooral plezier, maar door dit plezier ontstaat er respect voor elkaar en voor ieders beperking.” Wilna van der Heuvel, docent opleiding Spelagogiek, Hogeschool Utrecht



“Op een speelse manier ervaar je hoe het is als je een beperking hebt maar leer je vooral ook gebruik te maken van je krachten en je creativiteit.” Gerry Nouwens, docent opleiding Spelagogiek, Hogeschool Utrecht



“Samen met mijn dochter van 10 heb ik dit spel gespeeld. Het was een bijzondere ervaring, voor haar en ook voor mij. Dit spel laat je spelenderwijs ervaren en je verplaatsen in een ander, met andere mogelijkheden!” Wendy Traa, moeder



“Wij hebben het spel met blinde en slechtziende jongeren getest. Wij waren erg enthousiast doordat het spel goed in elkaar zit, uitdagend is en op allerlei manieren laat ervaren welke impact een beperking kan hebben. Tegelijk ervaar je dat je elkaar nodig hebt om verder te komen.” Frank Ter Beek, docent Koninklijke Visio