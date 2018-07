Eveline van der Weerdt nieuwe financieel directeur Hoorne Vastgoed

Hoorne Vastgoed heeft Eveline van der Weerdt aangesteld als financieel directeur. Van der Weerdt treedt tevens toe tot de directie van het bedrijf. De aanstelling van Van der Weerdt is het gevolg van de groei die Hoorne Vastgoed de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.



Van der Weerdt studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ze in de bancaire sector aan de slag ging. Ze werkte onder meer voor KPMG en lange tijd voor ABN AMRO, waar ze in 27 jaar verschillende functies bekleedde, de laatste jaren voornamelijk op het gebied van risicomanagement. In 2017/2018 volgde ze het Chamber Programma voor toezichthouders bij Hemingway Professional Governance. In haar functie als financieel directeur bij Hoorne Vastgoed wordt ze onder meer verantwoordelijk voor de financiële administratie, treasury, ICT en juridische vraagstukken bij acquisitie. Daarnaast zal ze deel uitmaken van het managementteam en treedt ze toe tot de directie, naast algemeen directeur Jan Heeremans.



‘Hoorne Vastgoed is in de afgelopen jaren flink gegroeid’, aldus Jan Heeremans. ‘We krijgen steeds meer projecten in portefeuille en ook ons personeelsbestand is, met name in de afgelopen maanden, gegroeid. De aanstelling van een financieel directeur, en daarmee een uitbreiding van de directie, is een goede en noodzakelijke vervolgstap om de professionaliteit en continuïteit van ons bedrijf verder te waarborgen. We zijn erg content dat we met Eveline van der Weerdt een geschikte en ervaren kracht aan ons team toe kunnen voegen’.



Hoorne Vastgoed is oorspronkelijk opgericht als de vastgoedtak van zusterbedrijven Vomar Voordeelmarkt en Ranzijn tuin & dier. Inmiddels is Hoorne Vastgoed uitgegroeid tot een multidisciplinaire vastgoedpartij, die een groot aantal binnenstedelijke (her)ontwikkelingen en projecten op haar naam heeft geschreven, met de focus op (een combinatie van) retail en woningbouw. Hoorne Vastgoed is voornamelijk actief in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. In bijna alle gevallen treedt Hoorne Vastgoed ook op als belegger en blijft het betrokken bij de gerealiseerde projecten.