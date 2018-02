Megakoor met Trijntje en Edsilia laat stem horen voor longonderzoek

Op zaterdag 17 februari 2018 vindt in het Klokgebouw in Eindhoven ADEMNOOT plaats: een uniek zangevenement van het Longfonds, in samenwerking met Philips. Vele zangliefhebbers vormen die dag samen één megakoor om aandacht te vragen voor mensen met een longziekte en longonderzoek te steunen. Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley zingen ook mee.



Programma



12:30 uur deuren open Klokgebouw



13:30 uur start programma (repeteren en zingen ‘Ain’t no mountain high enough’ en ‘Stay with me’)



14:45 uur pauze



15:30 uur Finale (repeteren en zingen ‘Lean on me’)



16:00 uur bekendmaking bedrag



17:00 uur einde programma



Interviewmogelijkheden (op afspraak rond 15.00 uur, in pauze en na 17.00 uur):



BN’ers



· 15.00 uur: Trijntje en Edsilia kort plenair te interviewen



· Einde dag: Presentator van het event Silvan Stoet (Radio 10 DJ en ambassadeur voor het Longfonds)



Patiënt verhalen:



· COPD patiënte Hilda van der Wier (52 jr)



· Lindsey Keuris (13 jr) met ernstig astma



Directie Longfonds en Philips Nederland:



· Michael Rutgers, Directeur Longfonds



· Francis Das, Vice President and General Manager Personal Health Benelux at Philips



Meer informatie:



- Promo Ademnoot met Trijntje en Edsilia https://www.youtube.com/watch?v=K_giZ3laf6g



- Hilda: https://www.youtube.com/watch?v=XLMFalvPJpA&t=30s



- Lindsey : https://www.youtube.com/watch?v=eeEuO-n3D6I&t=6s



Meer informatie over het zangevent ADEMNOOT www.ademnoot.nl



Locatie



Klokgebouw, Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven



Interesse? Aanmelden kan bij Sandra Stienstra van het Longfonds: sandrastienstra@longfonds.nl, telefoon 06 – 12172858. Graag ook interviewverzoeken vermelden. Je ontvangt een bevestiging en tevens toegangsbewijs. Parkeren is op eigen kosten.



Beeldmateriaal is aanwezig



Let op: Er mogen geen close up foto’s genomen worden van Trijntje en Edsilia. Alleen de officiële foto’s van onze fotograaf mogen gebruikt worden. Foto’s van het event worden z.s.m. na het event verstrekt.