VEH: stemming op woningmarkt in mineur



Amersfoort, 8 juli 2020 - Ondanks de aanhoudend hoge woningverkopen en nog steeds stijgende huizenprijzen, daalt het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. In juni zakt de Eigen Huis Marktindicator naar 93 punten, komende van 98 punten in mei. Dat was toen net onder de neutrale waarde van 100 punten. De stemming daalt door de aanhoudende verwachting van oplopende hypotheekrente en dalende huizenprijzen. De laatste keer dat het vertrouwen zo laag stond was in juni 2014, toen de woningmarkt opkrabbelde uit de kredietcrisis.



De stemmingsindicator van Vereniging Eigen Huis heeft door de systematiek een voorspellende waarde van zes maanden. “Dat zou betekenen dat de woningmarkt over een half jaar de negatieve gevolgen van de coronacrisis daadwerkelijk gaat voelen. Wij zijn benieuwd of dat in deze uitzonderlijke tijden ook bewaarheid wordt”, zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging.



De marktindicator is gebaseerd op een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde. In juni, de laatste maand van de huidige periode, klimt het vertrouwen weer wat omhoog. Stolwijk: “Dat zou een signaal kunnen zijn dat nu het dieptepunt is bereikt en dat een groeiend aantal mensen de omstandigheden ziet verbeteren om een huis te kopen. Maar of het consumentenvertrouwen zich daadwerkelijk herstelt zal de volgende maanden moeten blijken.”



Oplopende rente



Hoewel de hypotheekrente tot op heden op een stabiel laag niveau staat, verwacht een toenemend aantal mensen de komende tijd een stijging. In april verwachtte 26% dat dit zal gaan gebeuren, in mei nam dit toe tot 36% en in juni dacht al 44% dat de hypotheekrente gaat oplopen.



Dalende huizenprijzen



Ook maken mensen zich zorgen over dalende huizenprijzen. In april verwachtte nog maar 9% van de Nederlanders dat dit zou gaan gebeuren, in mei steeg dit al naar 17%. Afgelopen maand (juni) dacht 20% dat er een omslag komt in de almaar oplopende huizenprijzen.



Invloed coronacrisis is groot maar neemt wel iets af



De coronacrisis heeft onmiskenbaar een grote invloed op de stemming op de woningmarkt, al neemt de invloed wel wat af. In juni antwoordt 70% van de respondenten dat hun stemming wordt beïnvloed door de crisis, in april was dit nog 83%. Vooral in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de invloed van corona nog sterk negatief.



Nu een huis kopen, of wachten op betere tijden



Het percentage mensen dat het een ongunstige tijd vindt om een huis te kopen neemt de afgelopen maanden iets af, maar is met 36% nog ruim twee keer zo groot dan de groep die het een gunstig moment vindt om te verhuizen (17%). Bijna de helft van de respondenten is hierover neutraal gestemd.