Festival op Hemelvaartsdag: online voor klimaat én festivalgevoel

Duurzaamheidsfestival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ gaat live op donderdag 21 mei



Hoewel de luchten tijdens de coronacrisis vaker strakblauw zijn en de CO2 uitstoot daalt, blijven de grote vraagstukken rondom de klimaatcrisis urgent. Nederlanders zijn sinds de Covid-19 uitbraak zelfs meer bezorgd over de klimaatcrisis én 62% ziet deze periode als een kans voor duurzame verandering (volgens onderzoek van I&O Research).



Daarom opent het digitale festivalterrein van ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ op Hemelvaartsdag haar poorten. Donderdag 21 mei is hét festival dat bol staat van positieve en collectieve daadkracht: speciaal voor de eerste generatie die de gevolgen van de klimaatcrisis voelt én echte verandering kan inzetten. Via de festivalplattegrond op duswatgaanwijdoen.nl zijn inspirerende zoom talks, interactieve workshops, ‘live’ bandjes, filmzalen én ‘De Transformatietunnel’ te vinden. Ook auteur en voorvechter van verandering Jan Terlouw maakt er zijn opwachting.



Een flinke dosis inspiratie én handen-uit-de-mouwen sessies



Vanaf 15.00 uur kunnen festivalgangers terecht op het online festivalterrein. Daar staat visionair Jan Terlouw klaar voor een inspirerend pleidooi voor verandering (ja, juist nu) en presenteert Donald Pols van Milieudefensie een inspirerend vergezicht als antwoord op de vraag ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’. Duurzame pioniers van onder meer PTThee, Vies Pensioen en Kraak de Crisis geven enthousiasmerende zoom talks en er zijn workshops van onder andere The Pollinators, Sprinklr, SuperUse Studios en Indiaan in je Kast. Lees er meer over op het Facebook Event: https://bit.ly/DWGWD-FB-event.



NK Tegelwippen



Van enkel stilzitten achter een scherm is echter geen sprake. Festivalgangers gaan direct aan de slag met een geveltuin, een bijvriendelijk balkon of een circular business model. Tijdens het festival is ook de kickoff van het NK Tegelwippen. Met twee titanen in de hoofdrol: Amsterdam versus Rotterdam. Welke stad wipt de meeste tegels uit tuinen? De tegels worden verruild voor groen, waarmee de tuinen waterabsorberend en meer biodivers worden.



Collectieve actie in ‘De Transformatietunnel’



Nooit eerder was het zo eenvoudig om in actie te komen: de stap om achter de computer te kruipen is immers al genomen. Samen met honderden andere festivalgangers stap je zo over naar een groene bank of energieleverancier, doe je mee aan de Slow Fashion Summer of support je Milieudefensie. Impact gegarandeerd.



Gratis aanmelden



Festivalgangers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een gratis ticket via duswatgaanwijdoen.nl/tickets. Vooraf kunnen bezoekers in de online food court de ‘Support Your Locals festivalbox’ bestellen om het lokale bier vast koud te leggen.



Duurzame verandering is een culturele opgave



Zes op de tien Nederlanders (62%) ervaren de coronacrisis als een moment van bewustwording. De crisis zet hen aan het denken over de samenleving en economie en hoe we die in de toekomst in kunnen richten. Tegelijkertijd is de helft pessimistisch over de mate waarin de samenleving en economie na de crisis daadwerkelijk verbeterd zal worden (49%), blijkt uit het onderzoek van I&O Research. Ook stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er jaarlijks wereldwijd 4,2 miljoen mensen sterven aan de gevolgen van luchtvervuiling. Ook zullen er vanaf 2030 naar schatting jaarlijks 250.000 doden vallen door de gevolgen van klimaatverandering, vooral in minder rijke landen. De hoogste tijd dus om collectief in actie te komen.



“De manier waarop we de afgelopen jaren hebben geleefd is cultureel bepaald. Om de economie binnen de grenzen van de planeet krijgen, is dan ook een culturele opgave. We zullen stapje voor stapje toe moeten werken naar een maatschappij die in harmonie leeft met de rest van het ecosysteem.” - Berend van Zanten, oprichter van ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’



Met ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ wil de organisatie jongvolwassenen stimuleren om, binnen ieders eigen omgeving, een veranderaar te worden. ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ draait om (samen) aan de slag gaan, horen van anderen hoe zij al bezig zijn én mensen ontmoeten die dat (met jou) willen. Van instap tot ingewikkeld, van handen uit de mouwen tot geïnspireerd worden door te luisteren, van individuele verandering tot collectieve actie.



Offline editie: 12 september in Rotterdam



Naast deze online editie organiseert de groeiende beweging ook op 12 september het ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ festival in Rotterdam in BlueCity, het voormalige tropische zwemparadijs Tropicana (corona volente).