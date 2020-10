KWF Kankerbestrijding winnaar kwakzalverprijs 2020



KWF Kankerbestrijding krijgt dit jaar de 18de versie van de Meester Kackadorisprijs wegens uitlatingen over zogenaamde ‘complementaire zorg’ op zijn website kanker.nl. Er zijn daar talrijke, misleidende pro-alternatieve teksten te vinden met foute patiënteninformatie. Ze zijn door KWF opgesteld in samenwerking met kwakzalversclubs als de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), het Van Praag Instituut in Utrecht, CAM Cancer en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) staan verschillende artikelen over het paranormale Van Praag Instituut waar men heeft vastgesteld dat ‘de mens bestaat uit lichaam, geest, ziel en energie’. Op de website kanker.nl wordt kritiekloos uitleg gegeven over ‘therapeutic touch’ (een vorm van magnetiseren) en haptonomie bij kanker. Ook over acupunctuur met zijn meridianen worden allerlei loze beloftes gedaan. Verder wordt onbekommerd gesteld dat ‘complementaire zorg’ kan bijdragen aan het herstel van kanker en dat er voor sommige vormen van deze complementaire zorg wetenschappelijk bewijs voor de werking zou bestaan. Dat is niet zo. Het KWF besteedt jaarlijks 2,5 miljoen euro via deze misleidende website aan zogenaamde publieksvoorlichting.



De Meester Kackadorisprijs wordt jaarlijks door de VtdK toegekend aan personen en/of instellingen, die de kwakzalverij bevorderen. De winnaar zal op 3 oktober om 13.30 worden bekendgemaakt tijdens het webinar van de Vereniging over Sociale media: slecht voor de gezondheid.



Contactpersoon: Cees Renckens, tel. 06-51187133



Zie voor de complete longlist met een uitgebreide beschrijving van de nu afgevallen genomineerden: www.kwakzalverij.nl. Het programma van het webinar is daar ook te vinden.