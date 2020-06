Werkinnovatie Prijs voor nieuwe werkgelegenheid

EMBARGO tot 2 juni 2020, 7.30 uur



Start Foundation lanceert in samenwerking met Cedris vandaag de Werkinnovatie Prijs. Hiermee dagen zij de sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris, uit met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. In januari 2021 kiest een onafhankelijke jury drie winnaars, die elk tot één miljoen euro ontvangen om hun plan uit te voeren. Het plan moet bestaan uit een businessmodel voor banen die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken die in de reguliere economie nu niet te bekostigen zijn en die geen bestaande banen verdringen. Te denken valt aan banen in het onderwijs, het klimaat, de zorg of die aansluiten bij de uitdagingen waar de coronacrisis ons voor stelt. Zo ontstaan er nieuwe waardevolle banen voor mens en maatschappij.



Start Foundation maakt zich als maatschappelijk ontwikkelaar sterk voor de ontwikkeling van een parallelle arbeidsmarkt. Al voor de coronacrisis stonden honderdduizenden mensen ongewild met of zonder uitkering aan de kant. De huidige coronacrisis maakt dit probleem nog nijpender, terwijl er genoeg maatschappelijk waardevol werk te bedenken is in onder meer onderwijs- en zorgondersteuning, klussen- en andere wijkdiensten, productie van beschermingsmiddelen enzovoorts. De uitdaging is om hiervoor een businessmodel te ontwikkelen.



Met de Werkinnovatie Prijs, onderdeel van het programma Parallelle Arbeidsmarkt, richt Start Foundation zich exclusief op de leden van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. “Zij hebben schaal en ervaring in de `sociale economie’. Ze kennen de reguliere werkgevers in hun omgeving, zijn nauw gelieerd aan de overheid en kunnen innovatiekapitaal juist nu goed gebruiken. De huidige crisis is een extra motivatie. Alles moet uit de kast om ervoor te zorgen dat de mensen die al voor de crisis in de hoek zaten waar de klappen vielen, niet nog dieper in het souterrain van de arbeidsmarkt terechtkomen”, aldus Jos Verhoeven, directeur Start Foundation.



De leden van Cedris worden met de Werkinnovatie Prijs uitgedaagd om - in samenwerking met derden - voor 1 september met innovatieve voorstellen te komen. De tien meestbelovende voorstellen ontvangen 10.000 euro om de volledige businessplannen uit te werken. De drie beste plannen ontvangen elk maximaal 1 miljoen euro om het ontwikkelde businessplan uit te voeren. Cedris is enthousiast over de Werkinnovatie Prijs. “Het sluit aan bij de ambitie van onze leden om in goede en slechte tijden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan waardevol, betaald werk te helpen. Ik verwacht dat veel van onze leden deze nieuwe kans grijpen om de werkgelegenheid voor hun werknemers te vergroten. De financiële ruimte die Start Foundation hiervoor biedt, is daarvoor zeer welkom”, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.



Voor de Werkinnovatie Prijs is een website in het leven geroepen, www.werkinnovatieprijs.nl, waar alle voorwaarden te vinden zijn. Projectideeën kunnen tot 1 september worden ingediend.