Cardano neemt vernieuwende pensioenuitvoerder NOW: Pensions in VK over

Rotterdam [14 februari 2019] – Cardano Group neemt NOW: Pensions in het Verenigd Koninkrijk over van het Deense pensioenfonds ATP. NOW: Pensions is in het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste aanbieder van zogenoemd beschikbaar-premie pensioen; het werkt voor ruim 30.000 bedrijven en telt 1,7 miljoen deelnemers.



Met de overname voegt Cardano de uitvoering van beschikbaar-premie pensioen toe aan het portfolio en creëert daarmee een full-service platform voor dienstverlening op het gebied van financieel risicomanagement en vermogensbeheer van pensioenvermogen.



De markt voor beschikbaar-premie pensioen is in het Verenigd Koninkrijk een groeimarkt die volop in ontwikkeling is sinds kleine werkgevers recent bij wet verplicht zijn om een deel van het salaris van werknemers in te houden en af te storten in hun pensioenkapitaal (“Auto Enrolment”). Cardano, opgericht vanuit de doelstelling om actief bij te dragen aan een robuust en veilig pensioen voor iedereen, is groot voorstander van deze wetgeving en wil zijn expertise inzetten voor de verdere innovatie van deze pensioenvorm.



Theo Kocken, co-ceo van Cardano Group: “Deze overname is een investering in de toekomst van Cardano. Het stelt ons in staat verder te groeien en ons klantenbestand te diversifiëren. We zijn ervan overtuigd dat we met onze bewezen expertise in combinatie met het grote potentieel van NOW: Pensions positieve impact kunnen realiseren op de pensioenmarkt in het VK.”



Cardano ziet in de toekomst ook mogelijkheden in Nederland voor beschikbaar-premie pensioenregelingen, omdat deze aansluiten bij de toenemende arbeidsmobiliteit. Voor kleine bedrijven, werknemers met kortdurende contracten en zzp’ers zou de Auto Enrolment een oplossing kunnen zijn.



De overname van NOW: Pensions door Cardano is onder voorbehoud van goedkeuring door de Britse Pensioen Autoriteit. Partijen doen geen mededelingen over de overnamesom.



Over Cardano



Cardano is opgericht in 2000. Zijn doel is het creëren van een samenleving waarin het pensioeninkomen van alle mensen toereikend is voor een goede oude dag. Om dat doel te verwezenlijken, helpt het met name pensioenfondsen hun financiële doelstellingen op een stabiele wijze te realiseren. Het werkt voor ruim 50 klanten die de uitvoering bij Cardano neerleggen en voor 300 adviesklanten. Het beheert circa €27,5 miljard aan vermogen. Na de overname van Now: Pensions werken er zo’n 350 medewerkers in het VK en in Nederland.