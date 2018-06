Jury beroemde Botenparade Pride Amsterdam 2018 vol prominenten

De jury van de wereldberoemde botenparade van Pride Amsterdam 2018 is weer compleet en bestaat ook dit jaar weer uit talloze prominenten die deze zware en leuke taak op zich willen nemen. Onder leiding van tv-presentator Cornald Maas zijn de juryleden van dit jaar: Floortje Dessing, Gerard Spong, Henny Huisman, Andrea van Pol en Cornald Maas.



Jureren is niet eenvoudig. Het is immers de presentatie die de mensen aan de kant moet ‘raken’, maar het is de inhoud die bij het negen dagen durende festival centraal staat. Thema van Pride Amsterdam is dit jaar ‘Heroes’. De jury, zichtbaar aan het werk op de VIP-tribune ter hoogte van de sluizen op de Amstel, beoordeelt de boten op basis van drie hoofdcriteria. “Wie verbeeldt het thema van dit jaar het beste? Welke boot heeft de beste uitvoering en welke deelnemers steken hun nek uit en schudden ons wakker met een maatschappelijk thema? Ofwel: thematische boten die ‘hun nek uitsteken’, hebben net zoveel kans als een mooi uitgevoerde boot”, aldus juryvoorzitter Cornald Maas. “Het is weer een pracht jury geworden. Het zijn juryleden die zeer uitgesproken en betrokken zijn.” Ook het publiek kan tijdens de Pride - via de Pride-app - zelf stemmen op hun favoriete boot.



De botenparade is het hoogtepunt van Pride Amsterdam. Ook dit jaar zullen weer tachtig boten met een inhoudelijke boodschap door de grachten varen. Dit jaar vooral aandacht voor de mensenrechten in de wereld. De boten van onder andere Amnesty International, Greenpeace en het College voor de rechten van de Mens zijn dit jaar dan ook door de Pride-organisatie uitgeroepen tot ‘parels van de parade.’ Andere bijzondere boten zijn de Iraanse boot. Afgelopen jaar waren er vlak na de start problemen met hun boot en kon die niet verder varen. Directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. “Gelukkig varen ze dit jaar weer mee. Het is een belangrijke boot. Immers, in Iran riskeren homo’s marteling en de doodstraf. Het is dus erg moedig en belangrijk dat deze boot meevaart door de Amsterdamse grachten.”



Verder is er een New York-boot te zien. Volgend jaar (2019) wordt in New York ‘World Pride’ georganiseerd en worden de helden van de zogenoemde ‘Stonewall-rellen’ herdacht. Het is dan precies 50 jaar geleden dat deze uitbraken. Deze rellen waren het startsein van demonstraties wereldwijd en kreeg de naam Pride als antoniem van het woord Shame. Een term dat veel LHBT’ers tot dan toe naar hun hoofd geworpen kregen.



Ook vaart er een boot uit Twente mee. Hun boodschap "Jezelf kunnen zijn op school en universiteit? Kom naar de innovatieve hightech regio Twente!” werd twee weken geleden actueler en noodzakelijker dan ooit, toen basisschool de Anninksschool in Hengelo negatief in het landelijke nieuws kwam. De schooldirectie besloot namelijk om geen homo-rollen toe te laten in de eindmusical van school. De directeur was bang dat een leerling, die Jehovah's getuige is, anders niet mee zou doen. Het waren de leerlingen zelf die de homo-rollen in de musical wilde hebben. De schooldirectie heeft inmiddels aangegeven verkeerd gehandeld te hebben. Om iets negatiefs tot iets positiefs om te buigen, is de school door de organisatie van de Twente-boot uitgenodigd om mee te varen, om te laten zien dat Twente een innovatieve regio is waar je veilig kan studeren of naar school kan gaan.



De stichting ‘Meer dan gewenst’ vaart ook mee en heeft de eerste ‘Support Card 2018’ gekregen van de Rabobank. Een nieuw initiatief van de Rabobank en Pride Amsterdam. Onder het motto ‘Growing a better world together’ stelt de Rabobank dit jaar haar plek in de botenparade ter beschikking en wil daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid eens op een andere manier tonen. De plek van de bank wordt ter beschikking gesteld aan een vereniging of stichting die zich inzet voor een betere leefwereld voor LHBTI’s en die zonder een belangrijke financiële partner niet zouden kunnen deelnemen aan de botenparade.



Pride Amsterdam wordt van 28 juli tot en met 5 augustus 2018 gehouden. Met het festival wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI's in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI's. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport.