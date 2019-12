MDL Beast Festival - de Saudische soundstorm is begonnen en imponeert 130.000 fans op de eerste dag

3 dagen, 5 podia, 60+ eetgelegenheden, 22+ artistieke optredens en 70+ internationale en nationale dj's



RIYADH, Saudi-Arabië, 20 december 2019 /PRNewswire/ -- MDL Beast, het grootste festival op het gebied van muziek, kunst en cultuur dat ooit is georganiseerd in Saudi-Arabië, heeft vandaag zijn poorten geopend en meer dan 130.000 popelende fans ontvangen, zowel uit de regio als daarbuiten. Massa's mensen kwamen bijeen voor het allereerste Saudische muziekfestival met verschillende podia om internationale muzieksupersterren te zien waaronder Tiësto, Martin Garrix, Black Coffee, Swizz Beatz en Rick Ross, maar ook lokaal talent zoals Cosmicat, DJ Baloo, Dish Dash en Simi Haze.



MDL Beast is een mijlpaal en een unieke ervaring voor zowel Saudi's als internationale bezoekers aan het Koninkrijk, omdat dit de eerste keer is dat ze kunnen genieten van zo veel verschillende aspecten van de kunst, cultuur en muziek van Saudi-Arabië in één, speciaal gebouwde venue.



Muziek



Het hoofdpodium, de Big Beast, werd geopend door Simi Haze, het in Saudi-Arabië geboren eeneiige tweeling-dj-duo, dat de wereld van de mode en muziek heeft bestormd en nu is teruggekeerd naar zijn thuisland om op te treden op het MDL Beast festival. De capaciteit van het Big Beast-podium is 45.000 personen en is het grootste podium ter wereld dat dit jaar werd gebouwd. Het dynamische duo trapte de festiviteiten af in fantastische Saudische stijl!



In het Underground Beast-district konden bezoekers negentien acts bekijken, verdeeld over 3 podia, gemaakt van containers en versierd door lokale graffitikunstenaars. In combinatie met een selectie van de beste audiovisuele apparatuur en design, boden de underground-zones een uniek en heel ander perspectief ten aanzien van het hoofdpodium. Deze zones trokken enorme menigten van zowel lokale als internationale festivalgangers aan.



Artiesten, waaronder Cosmicat en Vinyl Mode, betraden het podium in het Underground Beast-district en speelden naar hartenlust voor niet-eerder geziene menigten.



Cosmicat zei: "Dit is het grootste muziekfestival in de regio hier in Saudi-Arabië. We hebben nooit eerder een muziekfestival gehad en nu pakken we het meteen groots aan! Het is niet alleen het eerste, maar het is tevens het grootste festival en we verwachten meer dan 200.000 mensen, dus dat is echt behoorlijk groot! Het is fantastisch voor de lokale bevolking en de kunstenaars en artiesten, omdat het hen zo'n enorm platform biedt waarop ze de wereld kunnen laten zien waar Saudi-Arabië toe in staat is!"



Cultuur



Het 'retail therapy'-district, MDL Town, en het foodcourt, Saudi Alley, voor lokaal eten hebben iedereen verwelkomd om het allerbeste van lokale en internationale namen in eten, mode en design te proeven. Chef-koks uit de hele wereld hebben speciaal voor het evenement menu's samengesteld en mocktails ontwikkeld en designers waren aanwezig om hun prachtige Saudische creaties aan de wereld te presenteren.



Kunst



Op dag 1 werden er 22 shows door performers opgevoerd, die allemaal uniek waren voor MDL Beast. Het Arts Beast-district bood een reeks onvoorstelbaar indrukwekkende performances en visuele spektakels terwijl overal op het terrein interactief straattheater te zien was.



Toen de duisternis inviel, werden bezoekers van het Arts Beast-district getrakteerd op adembenemende lichtshows en verlichte drumgroepen die hun weg over het festivalterrein vonden.



Eén festivalbezoeker zei:



"Ik had nooit verwacht shows als deze te zien hier in Saudi-Arabië, met zo ontzettend veel artiesten die uit de hele wereld zijn gekomen om speciale voorstellingen voor ons te laten zien. Het is een eer om ze te verwelkomen en ik was ontzettend onder de indruk van ze allemaal!"



John Rash, Creative Director, MDL Beast Festival zegt:



"We zijn zo trots op wat we hier vandaag hebben neergezet en dat we de potentie van Saudi-Arabië hebben kunnen laten zien voor meer grootschalige evenementen zoals dit in de toekomst. MDL Beast creëert een nieuw, uniek genre internationale festivals voor de toekomst. De Beast komt zeker terug!"



