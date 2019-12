De Amerikaanse staat Indiana organiseert in april 2020 een internationale bedrijfstop

INDIANAPOLIS, 20 december 2019 /PRNewswire/ -- De Staatssecretaris van Handel van Indiana Jim Schellinger en de Corporatie voor de Economische Ontwikkeling van Indiana (ʹIndiana Economic Development Corporationʹ (IEDC)) zullen in de lente van volgend jaar de eerste editie van de Indiana Global Economic Summit organiseren in Indianapolis. De top, die plaatsvindt van 26 tot 28 april 2020, brengt partners voor economische ontwikkeling, zakelijke leiders en overheidsfunctionarissen van over de hele wereld bijeen ter bevordering van samenwerking en versnelling van discussies over de toekomst van de mondiale economie.



"In Indiana werken we dagelijks aan het creëren van het beste ondernemingsklimaat dat groei stimuleert, samenwerking ondersteunt en innovatie bevordert," aldus Gouverneur Eric J. Holcomb van Indiana. "En door die samenwerking ontwikkelen inwoners van Indiana levensveranderende en levensreddende oplossingen bij mondiale ondernemingen, startups en gerenommeerde universiteiten in de hele staat. Indiana bevindt zich in de unieke positie om toonaangevend te worden in de digitale economie van de 21(ste) eeuw. We kijken ernaar uit om partners bijeen te brengen hier in het hart van het Middenwesten om voort te bouwen op dit momentum en levenslange economische impact en culturele relaties te bevorderen."



Tijdens de top zal worden gesproken over groeisectoren, zoals geavanceerde productie, defensie en cybersecurity, levenswetenschappen, agrobiologische wetenschappen, ruimtevaart en IT, en verwante onderwerpen als personeel, connectiviteit en locatiekwaliteit. Sprekers gaan in op best practices, nieuwe innovaties en economische inzichten. Lezingen focussen zich op universele onderwerpen die gevolgen hebben voor gemeenschappen over de hele wereld, zoals mondiale voedselvoorziening, cybersecurity in een digitaal tijdperk, duurzaamheid, oplossingen voor energieopslag, ontdekking van de ruimte en de verstoring van zakelijke technologie.



"De wereld is nu meer verbonden dan ooit tevoren," aldus Staatssecretaris van Handel van Indiana Jim Schellinger. "We staan allemaal voor dezelfde mogelijkheden en uitdagingen in deze snel ontwikkelende economie. We bevinden ons in een boeiende positie om van elkaar te leren en samen te werken ter bevordering van industrie, innovatie, personeel, connectiviteit en levenskwaliteit. Ons doel als staat is ervoor te zorgen dat wij een voorname mondiale hub voor talent en zakelijke activiteiten zijn. Deze top is een uitgelezen kans om de wereld terug te brengen naar Indiana en om onze inwoners en gemeenschappen te tonen die maken dat dit de beste plaats is om te wonen, werken en spelen."



De IEDC verwacht tussen de 600 en 800 aanwezigen, afkomstig uit de VS en van over de hele wereld, met vertegenwoordigers van mondiale zakelijke leiders; partners voor economische ontwikkeling in onderwijs, personeel, industrie, innovatie en internationale betrokkenheid; non-profit-, overheids-, universiteits- en culturele organisaties; internationale delegaties van toonaangevende bedrijven en overheden; en ondernemers en innovators. Het conferentieprogramma vindt plaats in het Indiana Convention Center en The Westin Indianapolis in het centrum. Aanwezigen zullen tijdens avondrecepties een bezoek brengen aan de Indianapolis Motor Speedway en het Indiana State Museum.



Kijk voor meer informatie, waaronder registratie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2677143-1&h=337614720&u=http%3A%2F%2Fregistratie%2F&a=registratie] op www.indianaglobalsummit.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2677143-1&h=1516511710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2677143-1%26h%3D1869217099%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.indianaglobalsummit.com%252F%26a%3Dwww.indianaglobalsummit.com&a=www.indianaglobalsummit.com]. Nieuws over het programma, sprekers en gerelateerde evenementen wordt de komende weken en maanden bekendgemaakt.



In Indiana zitten niet alleen 1.030 buitenlandse ondernemingen, maar ook veel bedrijven, kleine zaken en startups, waaronder Allison Transmission, Berry Global, Cummins, Eli Lilly, Hillenbrand en Zimmer Biomet. Deze hebben internationale activiteiten of bedienen mondiale markten. Bovendien is de staat toegewijd aan het verbeteren van wereldwijde connectiviteit en heeft het $ 20 miljoen uitgetrokken voor ondersteuning van nieuwe internationale routes.



