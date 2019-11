GridSmartr bekendgemaakt als winnaar van de 2019 AutoMobility LA Hackathon

Combinatie van netstabilisatie en geldbesparende stimulansen leidt tot winnend concept



Hackathon-uitdaging was gericht op slimme oplossingen om de EV-ervaring in kaart te brengen, te modelleren en te maximaliseren



Prijzenpot van $20.000 toegekend



LOS ANGELES, 20 november 2019 /PRNewswire/ -- AutoMobilityLA(TM) van de LA Auto Show heeft vandaag de winnaar aangekondigd van zijn kenmerkende jaarlijkse hackathon, gepresenteerd door Amazon Web Services (AWS) en HERE Technologies en medegesponsord door SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. (een dochteronderneming van SiriusXM Holdings Inc.).



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Het winnende team, GridSmartr, werd geselecteerd na twee intense wedstrijddagen en won de hoofdprijs van $10.000 na de juryleden te hebben geïmponeerd met een innovatieve oplossing voor twee cruciale EV-adoptiefactoren: stabiliteit van de infrastructuur en stimulansen voor aanname door de consument. De GridSmartr-tool vindt de optimale tijd om elektrische voertuigen op te laden en biedt stimulansen aan consumenten die punten kunnen verdienen als ze hun voertuigen minder opladen als het net overbelast is.



De winnaars werden bekendgemaakt en kregen hun prijs op AutoMobilityLA op dinsdag 19 november als onderdeel van het volle programma van de vier pers- en handelsdagen van de beurs. Tevens werden de deelnemers die tweede werden en de categoriewinnaars bekendgemaakt.



"Wedstrijden zoals de hackathon zijn niet alleen van vitaal belang voor AutoMobilityLA, maar ook voor de toekomst van de automobiel- en technologie-industrieën," aldus Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show en AutoMobilityLA. "AutoMobilityLA trekt het allerbeste en meest gedreven talent aan en het is een eer om een platform te bieden waar innovatieve oplossingen worden geboren voor de mobiliteitsuitdagingen waarmee onze industrie wordt geconfronteerd. Mijn felicitaties aan GridSmartr en alle deelnemers aan onze hackathon met hun prestaties dit jaar."



In de loop van twee dagen werden de hackathondeelnemers uitgedaagd om software en architecturen te ontwikkelen ter ondersteuning van een elektrische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en elektrische vrachtwagens die lange trajecten afleggen langs de 2.100 kilometer lange Interstate 5 van Mexico naar Canada. Aan de hand van gegevens van het stadsbestuur van Los Angeles, de Connected Vehicle Reference Architecture (CVRA 2.0) van AWS, evenals gegevens van HERE Location Services en SiriusXM Connected Vehicle Services, werden deelnemers uitgedaagd om oplossingen te creëren voor vier belangrijke aspecten:





-- Reisplanning met slimme oplading, inclusief geïntegreerde betalingen

-- Batterijprestaties, analyses en bereikberekening op basis van

locatiecontext en rijstijl

-- Verbetering van de ervaring in het voertuig (bijv. spraaktechnologie in

het voertuig zoals Alexa Auto)

-- Gebruik van voertuig- en HERE-locatiegegevens en rij-, locatie- en

ongevallengegevens van SiriusXM Connected Vehicle Services om modellen

te bouwen voor het maximaliseren van voertuiggebruik en -veiligheid

Team ReRoute behaalde de tweede plaats, met een prijs van $5.000

Het doel van het product van ReRoute is luchtvervuiling te verminderen en het gebruik van elektrische voertuigen aan te moedigen door middel van een milieuvriendelijk routeringskader. De tool moedigt chauffeurs aan om milieuvriendelijke routes te nemen en beloont hen met tokens die ze kunnen inwisselen op verschillende manieren, zoals het reserveren van een EV-laadstation.



Categoriewinnaars imponeren de juryleden

'Impact'-categoriewinnaar

Team Wheels stelde voor om historische gegevens te gebruiken om inefficiënties in batterijgebruik te voorspellen en zo een slimme routingapp te creëren voor chauffeurs van elektrische vrachtwagens die lange trajecten afleggen. Chauffeurs kunnen de optimale rijroutes vinden met behulp van een Alexa-apparaat, door rekening te houden met het brandstofverbruik bij hard remmen/versnellen, crashgegevens en het gedrag van de bestuurder.



'Innovatie'-categoriewinnaar

Team King of the Road creëerde een app die aan wegen een score toekent in functie van hun efficiëntie voor elektrische voertuigen op basis van historische gegevens. Ze creëerden een product dat van de rijervaring een spel maakt en waarbij chauffeurs worden aangemoedigd om de beste score te behalen. Het doel is hun rijgedrag positief te beïnvloeden.



'Technical Execution'-categoriewinnaar

Team Atom creëerde een app met behulp van Alexa in de auto, met als doel het verminderen van de bezorgdheid van EV-bestuurders die laders zoeken. Via Alexa wordt een routebeschrijving verstrekt en de afstand versus EV-bereik wordt berekend.



De Hackathonwedstrijd van AutoMobility LA dit jaar werd beoordeeld door een gewaardeerde jury bestaande uit de volgende leden:





-- John Jasper, senior vicevoorzitter van Connected Vehicle Services bij

SiriusXM

-- Jay Kim, adjunct algemeen manager in het ministerie van Vervoer van Los

Angeles

-- Nils Kunces, senior accountmanager Automotive Sales bij HERE

Technologies

-- Dean Phillips, wereldwijd technisch leider voor de auto-industrie en

productie bij AWS

-- Chris Wenneman, directeur van Alexa Auto bij Amazon

Ga voor meer informatie over AutoMobilityLA en de LA Auto Show naar: AutoMobilityLA.com of LAAutoShow.com.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=823878306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D508814959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=892884390&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D2196946030%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=1200942580&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D3367465457%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=76822026&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D3656919930%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3764946815%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=3298901095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D317446329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2418306117%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.automobilityla.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=2277740417&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D1206641375%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=3055732174&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D584638289%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=3187465137&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D1697893216%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



CONTACTEN MET DE MEDIA:

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com]

310-482-4270



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2648755-1&h=3423367883&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2648755-1%26h%3D135057061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.LAautoshow.com/