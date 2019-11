Onderzoek Booking.com: 1 op de 3 nederlandse fans denkt dat oranje een groot internationaal toernooi wint in de komende vier jaar

AMSTERDAM, 20 november 2019 /PRNewswire/ -- Booking.com, de officiële partner voor accommodaties en activiteiten van UEFA EURO 2020(TM), heeft een onderzoek uitgevoerd in 11 Europese landen om het verwachtingsniveau van de fans te peilen voor hét toernooi van komende zomer.



De resultaten laten een enorm optimisme zien, waarbij 33% van de Nederlandse fans denkt dat Oranje de komende vier jaar een groot internationaal toernooi zal winnen.



Meer dan de helft (51%) van de Nederlandse fans geeft aan dat ze van plan zijn te gaan reizen om Oranje live aan het werk te zien. Eén op de tien Nederlandse voetbalfans is zelfs zo enthousiast dat ze hun huwelijksreis zouden afzeggen om Oranje live een groot internationaal toernooi te zien winnen. Diezelfde groep zou het ook niet erg vinden om hun baan te verliezen als het betekende dat ze in het stadion konden zijn om hun team te zien strijden in een historische finale!



Naast de aankondiging dat David Villa, winnaar van de Gouden Schoen en het toernooi van UEFA EURO 2008(TM), als ambassadeur van het bedrijf zal optreden onthult Booking.com dat Nederlandse voetbalfans kans maken op prijzen voor het toernooi. De prijzen zijn onder andere tickets voor de UEFA EURO 2020(TM)-finale in Wembley, plus extra voordelen waaronder accommodatie in Londen.



Kijk voor het volledige bericht op de newsroom van Booking.com Nederland [https://news.booking.com/nl].



Over Booking.com [https://www.booking.com/nl]



Booking.com is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commercebedrijven in de reisindustrie ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , en heeft meer dan 17.500 werknemers, in meer dan 198 kantoren in 70 landen wereldwijd. Met als missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te ervaren, investeert Booking.com in digitale technologie die helpt om het reizen zo naadloos mogelijk te laten verlopen en verbindt Booking.com reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com website en app zijn beschikbaar in 43 talen en bieden meer dan 28 miljoen aangemelde accommodaties, in meer dan 154.000 bestemmingen in 228 landen en gebieden wereldwijd.



Neem voor vragen contact op met Edelman:



bram.vanginneken@edelman.com [mailto:bram.vanginneken@edelman.com]



CONTACT: + 31-(0)20-3010-980



Web site: https://news.booking.com/nl/