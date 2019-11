Atradius: Stijging faillissementen in Nederland zet ook in 2020 door

· Wereldhandel krimpt in 2019 als gevolg van handelsconflict VS en China



· Faillissementen Nederland nemen 4 procent toe in 2019



· Groei bbp in Nederland blijft volgend jaar steken op ruim één procent



AMSTERDAM, 20 november 2019 /PRNewswire/ -- Wereldwijd is sprake van een verslechtering van de economische vooruitzichten, vooral als gevolg van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. In Nederland zorgen toenemende externe risico's in combinatie met de lagere binnenlandse consumptiegroei voor een groeivertraging in 2019 en 2020. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in de halfjaarlijkse Economic Outlook.



https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg]



De wereldeconomie verliest behoorlijk aan kracht, met een verwachte groei van 2,5 procent in zowel 2019 als 2020. Dit is veel minder dan de 3,2 procent waar een jaar geleden nog sprake van was. Atradius verwacht dat de groei van de wereldhandel in 2019 negatief uitkomt, met een licht herstel in 2020. Dit is vooral het gevolg van het handelsconflict tussen de VS en China. Daarnaast zorgen ook de terugval van de Duitse maakindustrie, zwakte in sommige opkomende economieën en de brexit voor slechtere economische vooruitzichten. "De handelsoorlog tussen de VS en China heeft verstrekkende gevolgen voor de wereldhandel. Als de handelsoorlog zich uitbreidt naar andere economieën in Azië en Europa, wat heel goed mogelijk is, zal de wereldhandel nog verder vertragen", benadrukt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.



Wereldwijd verwacht Atradius een stijging van het aantal faillissementen met 3 procent in 2019 - één procent hoger dan haar eerdere prognose in mei - en een toename van 2,6 procent in 2020. De opwaartse herziening in 2019 is vooral het gevolg van ontwikkelingen in Noord-Amerika, waar de stijging van het aantal faillissementen die van West-Europa overtreft. Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat in vrijwel alle regio's sprake is van een groei van het aantal faillissementen.



Ook in Nederland nemen faillissementen toe



In Nederland zakt de economische groei terug naar 1,6 procent in 2019 en 1,2 procent in 2020. Hiermee scoort Nederland iets beter dan de eurozone als geheel (1,1 procent groei in 2020). De stijging van het aantal faillissementen bedraagt in 2019 4 procent: iets hoger dan de eerdere prognose van 3 procent in augustus. In 2020 verwacht Atradius een groei van het aantal faillissementen met 1 procent. "Hoewel de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen in de eurozone goed presteert, is het de vraag of we dit groeitempo kunnen vasthouden. Het zijn vooral externe omstandigheden die de economie parten spelen, maar ook in het binnenland is sprake van een verzwakking van de consumptiegroei ten opzichte van eerdere jaren. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal faillissementen in zowel 2019 als 2020", aldus Lorié.



Over Atradius Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg]



Voor meer informatie Atradius Corporate Communications & Marketing Mariëlla Dalstra-van Emst Tel. +31 (0)20 553 2394 Mob. +31 (0)6 1297 8985 E-mail: mariella.dalstra@atradius.com [mailto:mariella.dalstra@atradius.com]



www.atradius.nl [http://www.atradius.nl/]



Twitter [http://twitter.com/atradiusnl] | LinkedIn [http://www.linkedin.com/company/atradius-nederland] | Youtube [http://www.youtube.com/atradiusnl]