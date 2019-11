Agendia zal nieuwe gegevens presenteren op SABCS 2019 om aan te tonen hoe uitgebreide genomische profilering voordelen biedt aan patiënten met bo

Gegevens die MammaPrint® en BluePrint® evalueren, omvatten een nieuwe risicoanalyse van vrouwen in de premenopauze met borstkanker, evenals inzichten in unieke kenmerken onder specifieke groepen borstkankerpatiënten



IRVINE, Californië, 19 november 2019 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2647192-1&h=2403741709&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647192-1%26h%3D3496582874%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3DAgendia%252C%2BInc.&a=Agendia%2C+Inc.], een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft vandaag aangekondigd dat vijf samenvattingen met gegevens en updates van het lopende klinisch onderzoek ter evaluatie van de MammaPrint® en BluePrint® genomische tests zijn geaccepteerd voor presentatie op het San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2019 dat plaatsvindt van 10 tot en met 14 december 2019 in San Antonio, Texas.



De voor de presentatie geselecteerde gegevens bieden nieuwe inzichten in de unieke klinische kenmerken, de tumorbiologie, het risico op herval en behandelingsreacties bij specifieke groepen vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium. Deze omvatten gegevens uit een studie die het klinische risico op herval bij premenopauzale vrouwen <=50 jaar met borstkanker evalueert.



Twee aanvullende presentaties zullen gericht zijn op de eerste datasets van Agendia's lopende multicenter, prospectief, observationeel onderzoek voor patiënten met stadium I, II en III borstkanker (FLEX). Onderzoekers zullen gegevens delen uit FLEX-analyses die een evaluatie maken van de vatbaar makende klinische en moleculaire kenmerken die met de tumorbiologie van borstkanker in verband worden gebracht bij Afro-Amerikaanse vrouwen, evenals een eerste klinische beoordeling van de moleculaire profielen en klinisch-pathologische kenmerken van borstkanker in een vroeg stadium in Chinese patiënten.



"Deze gegevens bieden belangrijke inzichten in unieke patiëntkenmerken en bijbehorende klinische risico's die clinici zullen helpen betere gepersonaliseerde behandelplannen op te stellen voor hun patiënten met borstkanker," aldus William Audeh, MD, MS, chief medical officer bij Agendia. "Agendia blijft toegewijd aan het bevorderen van het begrip in de wetenschappelijke en medische gemeenschap van de biologische drivers van borstkanker onder specifieke populaties van vrouwen, vooral degenen die historisch ondervertegenwoordigd zijn geweest in klinische studies. Wij zijn verheugd om nieuwe gegevens te delen die voordelen kunnen bieden aan deze patiënten en hun zorgverleners. Gezien de uitgebreide genset die wordt onderzocht met MammaPrint + BluePrint, bevinden wij ons in een unieke positie om waardevolle klinische inzichten te leveren die de resultaten op het gebied van de patiënten kunnen verbeteren."



Hieronder volgt een overzicht van de vijf Agendia-samenvattingen die zijn geaccepteerd voor posterpresentatie op SABCS 2019:



Titel: Raciale ongelijkheden bij borstkanker: Het identificeren van vatbaar makende klinische en moleculaire kenmerken die in verband worden gebracht met Afro-Amerikaanse patiënten (Presentatie P2-10-08) Auteurs: Nunes R., et al. Sessie: Epidemiologie, risico en preventie: Etnische/raciale aspecten Datum/Uur: Donderdag 12 december om 7:00 - 9:00 am Locatie: Poster Session 2, Hall 1



Titel: Verschillende op MammaPrint en BluePrint gebaseerde moleculaire profielen en klinisch-pathologische kenmerken van borstkanker in een vroeg stadium bij Chinese patiënten in de Verenigde Staten en Hong Kong (Presentatie P2-10-15) Auteurs: Kwong A., et al. Sessie: Epidemiologie, risico en preventie: Etnische/raciale aspecten Datum/Uur: Donderdag 12 december om 7:00 - 9:00 am Locatie: Poster Session 2, Hall 1



Titel: Behandelingsaanbevelingen bij ER+ patiënten <= 50 jaar: Vergelijking van de 21-genassay en 70-gensignatuur in de PROMIS-studie (Presentatie P2-14-11) Auteurs: Tsai M., et al. Sessie: Behandeling: Adjuvante therapie -- Adjuvante chemotherapie Datum/Uur: Donderdag 12 december om 7:00 - 9:00 am Locatie: Poster Session 2, Hall 1



Titel: Cycline E overexpressie is in verband gebracht met een hoog risico 70-gensignatuur, en kan duiden op intrinsieke resistentie tegen CDK4/6-remmers (Presentatie P4-10-24) Auteurs: Mittempergher L., et al Sessie: Prognostische en voorspellende factoren: Biomarkers die gevoeligheid en resistentie aan de behandeling voorspellen Datum/Uur: Vrijdag 13 december om 7:00 -- 9:00 am Locatie: Poster Session 4, Hall 1



Titel: Het FLEX-dataplatform in de reële wereld verkent nieuwe genexpressieprofielen en door onderzoekers geïnitieerde protocollen in borstkanker in een vroeg stadium (Presentatie OT3-17-02) Presentator: Crozier, J., et al. Sessie: Responsvoorspellingen lopende studies Datum/Uur: Vrijdag 13 december om 5:00 -- 7:00 pm Locatie: Poster Session OT3, Hall 1



Alle samenvattingen voor SABCS 2019 zijn te vinden op https://www.agendia.com/resources [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2647192-1&h=3306219196&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647192-1%26h%3D776682133%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252Fresources%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252Fresources&a=https%3A%2F%2Fwww.agendia.com%2Fresources]. Bezoek www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2647192-1&h=1302379257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647192-1%26h%3D2290682781%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com] voor meer informatie over Agendia.



Over Agendia



Agendia is een moleculaire diagnostiekbedrijf dat zich inzet voor het verbeteren van klinische resultaten en de betere uitwerking van de behandeling voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het bedrijf biedt momenteel twee in de handel verkrijgbare genomische profileringtests die worden verwerkt in zijn moderne faciliteit in Irvine, Californië. Ook levert Agendia een sequencing kit van de volgende generatie voor gebruik door lokale laboratoria buiten de Verenigde Staten.



MammaPrint®, de 70-gen hervaltest voor borstkanker, is de eerste door de FDA goedgekeurde test betreffende het risico op herval die wordt geschraagd door intercollegiaal getoetste, prospectieve resultaatgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de 80-gen moleculaire subtyperingstest, is een commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen wat de groei aandrijft. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel om artsen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in de pre- en postoperatieve behandelsituaties. Door op bewijs gebaseerde, nieuwe genomische tests te ontwikkelen, streeft Agendia ernaar de evoluerende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen te ondersteunen.



De tests van Agendia kunnen worden besteld op kernbiopsieën of chirurgische monsters en de resultaten worden verstrekt in amper 5-7 dagen om voor beter geïnformeerde pre- en postoperatieve behandelbeslissingen te zorgen. Ga voor meer informatie over Agendia's tests en lopende onderzoeken naar www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2647192-1&h=1302379257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647192-1%26h%3D2290682781%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com]



