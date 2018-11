Nieuwe auto's van beroemdheden, interactieve ervaringen, sociale activiteiten en testritten bevestigd voor de 2018 LA Auto Show®

Eerste ervaringen en favoriete ervaringen van fans voor alle leeftijdscategorieën in het Los Angeles Convention Center van 30 november tot en met 9 december



LOS ANGELES, 20 november 2018 /PRNewswire/ -- De bezoekers van de LA Auto Show [http://laautoshow.com/]® dit jaar zullen de kans hebben verschillende nieuwe attracties en lanceringen te ervaren in het Los Angeles Convention Center van 30 november tot en met 9 december. Gebruikmakend van de ruimte van bijna 93 duizend vierkante meter zal de LA Auto Show vele nieuwe interactieve ervaringen bieden evenals goed georganiseerde tentoonstellingen voor bezoekers van alle leeftijden, met inbegrip van simulatoren, testritten, gameruimtes, op maat gemaakte auto's, de nieuwste mobiliteitsoplossingen en een aantal nooit eerder geziene voertuigen.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



"Dit jaarlijkse evenement vindt al meer dan 100 jaar plaats, maar toch blijft de LA Auto Show een vooraanstaande attractie voor de inwoners van Los Angeles en toeristen," zei Terri Toennies, uitvoerend vicevoorzitter en algemeen manager van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Voor de bezoekers dit jaar brengen wij de meest favoriete interactieve ervaringen evenals nieuwe te ontdekken ervaringen. Of u van plan bent om met familie, vrienden of alleen te komen, onze beurs biedt voor elk wat wils."



Een paar van de (maar niet alle) presentaties en ervaringen op de 2018 LA Auto Show:





-- Interactieve Ervaringen



-- Amazon Gaming Lounge: Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May

zorgen voor dolle pret met PlayStation 4 en Xbox One in The Grand

Tour Game, een episodisch racespel dat is gebaseerd op de zeer

populaire Prime Original-serie, The Grand Tour. Het door Amazon Game

Studios gecreëerde The Grand Tour Game brengt de spelers naar

exotische locaties waar zij met de interessantste auto's ter wereld

kunnen rijden en kunnen deelnemen aan de extravagante uitdagingen

van de beurs.

-- BYTON Test Ride: Het vooraanstaande merk van intelligente

elektrische voertuigen BYTON biedt gratis testritten op een gesloten

baan tijdens de beurs. De bezoekers zullen een van de eerste

passagiers zijn om het M-Byte Concept SUV en zijn baanbrekende

49-inch Shared Experience Display, dat eind 2019 in productie zal

gaan, te ervaren.

-- Gratis Testritten: Het is de eerste keer ooit dat bezoekers de kans

zullen hebben om Alfa Romeo-modellen te testen tijdens de beurs.

Voorts kunnen bezoekers gloednieuwe voertuigen testen van merken

zoals Acura, Buick, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Land

Rover, Kia, Mazda, Subaru, Toyota en Volkswagen.

-- Slingshot Joyrides: In Pico Plaza kunnen beursbezoekers een

beroepschauffeur vergezellen voor een demonstratie van Slingshot's

leuke rijmogelijkheden door meerdere krappe bochten te maken op een

speciaal gemaakte 1.700 vierkante meter grote baan.

-- Op maat gemaakte en Unieke Voertuigen



-- Bullitt Mustang: De 1968 Mustang GT Fastback, die beroemd is omdat

het de wagen was van Steve McQueen in de klassieke film "Bullitt" en

die een geschatte waarde heeft van meer dan $4 miljoen, zal in de

Ford-stand worden getoond tijdens de beurs in West Hall.

-- Galpin's Hall of Customs: Galpin's Hall of Customs zal diverse

unieke op maat gemaakte voertuigen tentoonstellen, met inbegrip van

een Ford Raptor S van YouTube-sensatie Salomondrin, een 2019 Aston

Martin DBS en de Galpin Rocket Mustang.

-- Lexus Customs: De op maat gemaakte RC 350 F SPORT van Lexus zal zijn

grote entree maken op de Los Angeles Auto Show op vrijdag 30

november. Geïnspireerd door de transformatieve ervaring van lange

autotochten hebben de creatieve geesten bij Lexus samengewerkt met

een paar van de top customizers in het land uit Miami, Atlanta,

Austin en Las Vegas om een unieke auto te creëren. Lexus zal de

tocht doorheen het land van de auto tonen evenals acht unieke en

door muziek beïnvloede aanpassingen met een live optreden tijdens

de beurs van beroemd DJ Henry Fong.

-- BUMBLEBEE van Paramount Pictures: Tijdens de LA Auto Show wordt een

levensgroot model van Bumblebee van de Transformers, het

belangrijkste personage in de komende film met dezelfde naam,

tentoongesteld. Bezoekers zullen een kans hebben om het

Bumblebee-standbeeld te zien. De originele vorm van Bumblebee is een

gele kever van Volkswagen. Dit in afwachting van het uitkomen van de

film in bioscopen op 21 december. Bumblebee is te vinden in de

Turo-stand in het West Atrium.

-- West Coast Customs: Voor het eerst aanwezig op de LA Auto Show, zal

West Coast Customs twee op maat gemaakte conceptauto's voorstellen

die het creëerde voor de oprichter van Black Eyed Peas, Wil.i.AM

[http://wil.i.am/], evenals een "Miami-style" op maat gemaakte Jeep

Wrangler voor baseballsuperster AROD, een RestoMod Porsche 356, een

Liberty Walk Ferrari en Post Malone's Mercedes SLS met een

interieurstijl die een replicatie is van de albumhoes van zijn

recent dubbel platinum-album. Ter gelegenheid van zijn 25(ste)

verjaardag zal West Coast Customs een aankondiging doen inzake West

Coast Racers, de eerste racing achtbaan ter wereld die haar debuut

zal maken op Six Flags Magic Mountain in 2019.

LA Auto Show-koopwaar kan online worden gekocht via de gloednieuwe onlinewinkel. Bezoek Store.LAAutoShow.com [https://store.laautoshow.com/] om beperkte editie-kleding van de 2018 LA Auto Show te kopen.



Net voor de LA Auto Show dit jaar in het Los Angeles Convention Center vindt AutoMobility LA [https://automobilityla.com/] plaats (van 26 tot en met 29 november), een ontmoetingsforum voor leiders van de automobiel- en technologiesectoren die er zullen spreken over de toekomst van transport, nieuwe auto's zullen onthullen en de allernieuwste innovaties zullen voorstellen in aanwezigheid van duizenden journalisten uit de hele wereld.



Bijkomende informatie over de LA Auto Show of AutoMobility LA is te vinden op LAAutoShow.com [http://laautoshow.com/] en AutoMobilityLA.com [http://www.automobilityla.com/].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 26 tot en met 29 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2018 is open voor het publiek van 30 november tot en met 9 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow] twitter.com/LAAutoShow [https://twitter.com/LAAutoShow], Facebook facebook.com/LAAutoShow [http://www.facebook.com/LAAutoShow/] of Instagram https://www.instagram.com/laautoshow/ [https://www.instagram.com/laautoshow/] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Luister naar de panels, interviews en thematoespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA: https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/].



Contacten met de Media:

Sanaz Marbley/Devon Zahm

JMPR Public Relations, Inc.

(818) 992-4353

smarbley@jmpr.com [mailto:smarbley@jmpr.com]

dzahm@jmpr.com [mailto:dzahm@jmpr.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/