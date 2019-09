Huawei hervormt de smartphone met zijn baanbrekende HUAWEI Mate 30-serie

Iconische handset met de bekende Kirin 990 5G SoC, het verbazingwekkende Quad-camerasysteem met baanbrekende SuperSensing Cine-camera & futuristisch ontwerp met haloringen



MÜNCHEN, 20 september 2019 /PRNewswire/ -- Huawei heeft vandaag zijn baanbrekende HUAWEI Mate 30-serie onthuld tijdens een exclusief lanceringsevenement in München. De Mate 30-serie van HUAWEI legt nieuwe maatstaven vast op elk gebied, van esthetisch ontwerp tot hardwaretechniek en software-innovatie; het is de eerste 5G-smartphone van de tweede generatie in de wereld en het hoogtepunt van mobiele technologische ontwikkeling.



Met zijn ontwerp met ultradunne gleuven en het allerdunste scherm, is de Huawei Mate 30 Pro voorzien van het HUAWEI Horizon Display, dat buigt onder een hoek van 88 graden om het displaygebied te maximaliseren en te zorgen voor een ongeëvenaarde, meeslepende kijkervaring van rand tot rand. Draai het apparaat om en het iconische ringontwerp van het quad-camerasysteem valt meteen op, omgeven door een metalen 'halo'.



De HUAWEI Mate 30-serie wordt aangedreven door een chipset van de Kirin 990-serie, Huawei's meest gesofisticeerde tot nu toe gelanceerde chipset voor smartphones. Vervaardigd met het geavanceerde 7nm+ EUV-proces, ondersteunt de ontwrichtende Kirin 990 5G SoC-versie 2G/3G/4G-netwerken en de 5G Non-StandAlone (NSA) en StandAlone (SA) modi, evenals Dual SIM, Dual Standby en FDD+TDD volledige frequentiebanden voor naadloze connectiviteit.



De HUAWEI Mate 30 is uitgerust met een SuperSensing Triple-camera, bestaande uit een 40MP SuperSensing-camera, een 16MP ultrabreedhoekcamera en een 8MP Telephoto-camera. In combinatie met een ISP 5.0 beeldsignaalverwerker stelt de HUAWEI Mate 30 gebruikers in staat foto's en video's van hoge kwaliteit vast te leggen.



De HUAWEI Mate 30 Pro is uitgerust met een revolutionair quad-camerasysteem met de 40MP Cine Camera, de 40MP SuperSensing-camera, een 8MP Telephoto-camera en een 3D Depth Sensing-camera, terwijl de HUAWEI SuperCharge en EMUI10 een langdurige batterij bieden voor grote mobiele gebruikers evenals een verbeterde gebruikerservaring.



De HUAWEI Mate 30 heeft een grote batterij van 4200mAh, terwijl de HUAWEI Mate 30 Pro een nog grotere batterij heeft van 4500mAh. Dankzij de 27W Wireless HUAWEI SuperCharge en de 40W HUAWEI SuperCharge hebben de gebruikers toegang tot veilig en snel opladen. Het met en zonder draad opladen in de auto en de powerbank met draad zorgen voor een naadloze ervaring in alle situaties.



Richard Yu, algemeen directeur van Huawei Consumer Business Group, zei: "De HUAWEI Mate 30-serie ontsluit het volledige potentieel van de smartphone. Hij is ontworpen om uit te blinken, hij breekt met de conventionele oplossingen en biedt een ongeëvenaarde gebruikerservaring. Het 5G-tijdperk is een kans om de smartphonetechnologie te hervormen en de HUAWEI Mate 30-serie is de ultieme uitdrukking van wat mogelijk is."



De HUAWEI Mate 30-serie beschikt over een reeks nieuwe functies die voor een verbazingwekkend soepele en boeiende gebruikerservaring zorgen, waaronder het EMUI10-besturingssysteem voor een modernere look en een superieure gebruikersinteractie, de innovatieve Side-Touch interactie die het fysieke volume vervangt, door AI aangedreven gebarenbesturing voor contactloze interactie met het scherm en controle van compatibele slimme apparaten, om er maar een paar te noemen.



Daarnaast heeft EMUI10 de hoogste beveiligingsstandaard in de branche behaald, de CC EAL5+ certificering, 's werelds eerste gecommercialiseerde beveiliging en TEE-bescherming voor Microkernel in het besturingssysteem op niveau van de luchtvaartindustrie.



HUAWEI WATCH GT 2 en HUAWEI FreeBuds 3 Huawei lanceerde tevens zijn langverwachte HUAWEI WATCH GT 2 reeks draagbare apparaten. Uitgerust met de zelf ontwikkelde Kirin AI-chip, biedt de HUAWEI WATCH GT 2-serie een unieke batterijduur en tal van nieuwe wellnessfuncties en -eigenschappen.



Bovendien kondigde Huawei ook de beschikbaarheid aan van zijn HUAWEI FreeBuds 3 echte draadloze op Bluetooth gebaseerde oortelefoontjes.



Kleuren, prijzen en beschikbaarheid De HUAWEI Mate 30 Pro van 6,53 inch en de HUAWEI Mate 30 van 6,62 inch zijn verkrijgbaar in verschillende kleurvarianten en materialen. Ze zijn beschikbaar aan de volgende prijzen:





Model



Versie



Prijs (inclusief btw)



---



HUAWEI Mate 30

Pro (5G)

8GB RAM + 256GB ROM

EUR 1199



---



HUAWEI Mate 30

Pro (4G)

8GB RAM + 256GB ROM

EUR 1099



---



HUAWEI Mate 30

(4G)

8GB RAM + 128GB ROM

EUR 799



---





Over Huawei Consumer BG De producten en diensten van Huawei zijn beschikbaar in meer dan 170 landen en worden gebruikt door een derde van de wereldbevolking. Vijftien R&D-centra zijn opgericht in de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Rusland, India en China. Huawei Consumer BG is een van de drie bedrijfseenheden van Huawei en omvat smartphones, PC's en tablets, draagbare apparaten en cloudservices, enz. Het wereldwijde netwerk van Huawei is gebouwd op meer dan 32 jaar vakkennis in de telecomindustrie en wijdt zich aan het leveren van de nieuwste technologische ontwikkelingen aan consumenten over de hele wereld.



Voor meer informatie kunt u terecht op: http://consumer.huawei.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2586474-1&h=3944338261&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2586474-1%26h%3D440198894%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fconsumer.huawei.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fconsumer.huawei.com&a=http%3A%2F%2Fconsumer.huawei.com]



