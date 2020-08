Huawei geeft startschot voor eerste FusionSolar-roadshow in de Benelux en Duitsland

AMSTERDAM en DÜSSELDORF, Duitsland, 20 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Huawei geeft het startschot voor zijn eerste FusionSolar-roadshow in de Benelux en Duitsland, met volledige inachtneming van het bewaren van sociale afstand gezien COVID-19. De roadshow heeft twee aparte routes voor elke regio en zal plaatsvinden van half augustus tot eind oktober 2020, met 24 stopplaatsen gepland tot nu toe. De twee vrachtwagens met het nieuwste Huawei-residentiële productportfolio worden direct aan verkooppartners en installateurs getoond.



https://mma.prnewswire.com/media/1227391/Huawei.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227391/Huawei.jpg]



Rekening houdend met voldoende veilige afstand kunnen geïnteresseerde installateurs en distributiepartners de nieuwste producten van dichterbij bekijken en de nieuwe ontwikkelingen bespreken met het FusionSolar-team van Huawei. Deelnemers kunnen ook hun beste momenten op sociale media plaatsen met de hashtags #huawei #fusionsolar #roadshow #solarbus #wattkraft en maken kans op een Huawei Smart Watch of Smartphone.



Bezoek de website van de individuele roadshows voor meer informatie.



https://solarbus.nl/ [https://solarbus.nl/] (voor de Benelux) of www.solar-roadshow.com [http://www.solar-roadshow.com/] (voor Duitsland)



Programma van de roadshow in de BENELUX:



10 augustus tot en met 21 augustus: Noord-Nederland (Dokkum, Zwolle) 24 augustus tot en met 4 september: Zuid-Nederland (Roosendaal, Roermond) 7 september tot en met 18 september: Centraal-Nederland (Haarlem, Kootwijkerbroek)



Programma van de roadshow in Duitsland:



18.08.20 Norderstedt/Strandhaus Norderstedt 20.08.20 Schwerin/MV Seenplatte 25.08.20 Berlin/Brandenburg Wasserski Ruhlsdorf 27.08.20 Xanten/bagfiz am See



Geïnteresseerde bedrijven en installateurs kunnen zich inschrijven op https://solarbus.nl/ [https://solarbus.nl/] (voor de Benelux) of www.solar-roadshow.com [http://www.solar-roadshow.com/] (voor Duitsland). Misschien zal ons team bij u langskomen.



Voor de roadshow zijn er uitvoerige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen getroffen om het aan COVID-19 gerelateerde risico te beperken. Mondmaskers en handgel zullen worden verstrekt. Wattkraft, de VAP ( Value Added Partner ) van Huawei, is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1227391/Huawei.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1227391/Huawei.jpg]



CONTACT: Helen Zhang, helen.zhangshuo@huawei.com



Web site: www.huawei.com/cn/