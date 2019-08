Archive Document Data Storage overgenomen door OASIS Group

DUBLIN, 20 augustus 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, één van de grootste dienstverleners op het gebied van archief- en informatiebeheer (RIM) in Europa, heeft vandaag aangekondigd dat zij de acquisitie van Archive Document Data Storage hebben afgerond.



Met deze transactie, die op 31 juli is afgewikkeld, heeft OASIS Group de in Londen, Swindon en Bath gebaseerde onderneming in documentenbeheer toegevoegd aan de groeiende voetafdruk in het VK. Archive Document Data Storage biedt zowel opslag voor papieren documenten, film en video als scan- en back-updiensten; zij bedienen hun klanten sinds 1987.



"De marktreputatie en de sterke klantrelaties van Archive Document Data Storage in hun plaatselijke omgeving maken deze overname tot een waardevolle toevoeging aan het dienstenaanbod van de OASIS Group," aldus Espen Halvorsen, CEO van de OASIS Group. "Deze extra aanwezigheid in de regio is een indicatie van onze versterkte inzet voor deze bedrijfsactiviteit die voor de OASIS Group zo belangrijk is."



Dit is tot dusver de 44e acquisitie voor de OASIS Group.



Over de OASIS Group



OASIS, met het hoofdkantoor in Dublin (Ierland) en verschillende vestigingen in de EU, levert al sinds 1999 diensten aan klanten. De 550 werknemers van het bedrijf leveren diensten aan meer dan 6.000 klanten in allerlei sectoren, waaronder financieel, juridisch, gezondheidszorg, overheden en onderwijs. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de OASIS Group beloond met een plaats op de lijst '2018 Inc. 5000 Europe', te weten de snelstgroeiende particuliere bedrijven in Europa. www.OASISGroup.com [http://www.oasisgroup.com/]



