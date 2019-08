Contentstack komt naar Europa

Leider in Headless CMS introduceert optie voor EU Datacenter en breidt gelokaliseerde klant- en partnerondersteuning uit



SAN FRANCISCO, 20 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Contentstack [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2547762-1&h=730114959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2547762-1%26h%3D2837219609%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dnl%2526o%253D2547762-1%2526h%253D464001269%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2547762-1%252526h%25253D3114928952%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.contentstack.com%2525252F%2525253Futm_source%2525253Dprnewswire%25252526utm_medium%2525253Demail%25252526utm_campaign%2525253D2019_06_19_contentstack_comes_to_europe%252526a%25253DContentstack%2526a%253DContentstack%26a%3DContentstack&a=Contentstack](TM), een toonaangevend platform voor Content Experiences, kondigt vandaag een substantiële uitbreiding naar Europa aan, met de opening van zijn speciale Europese hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland.



"We hebben een enorme toename van de Europese vraag gezien," aldus Matthew Baier, medeoprichter en COO van Contentstack. "Europa's toonaangevende merken zoals energieleverancier Shell Energy, IJslands prominente luchtvaartmaatschappij Icelandair, iconische speelgoedfabrikanten en mediabedrijven en de Spaanse horecagroep Barceló ontdekken de voordelen van een modern headless CMS met als gevolg een substantiële toename in de interesse in Contentstack."



Met het nieuwe kantoor in Amsterdam kan Contentstack zich nu rechtstreeks op locatie onderhouden met klanten en partners in de regio. Het nieuw aangenomen Head of EMEA GTM & Alliances Sonja Kotrotsos zal de Europese go-to-market activiteiten leiden, nieuwe partnerschappen ontwikkelen en het plaatselijke verkoop- en ondersteuningsteam uitbreiden. Ze beschikt over 20 jaar ervaring op het gebied van marketing, bedrijfsontwikkeling en dienstverlening. Kotrotsos werkte eerder voor de traditionele CMS-leveranciers BloomReach en SDL.



"Als het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het digitale succes voor een van 's werelds grootste schoonheids- en geur conglomeraten, weten we dat consistentie het fundament is van vooraanstaande klantervaring binnen de online, mobiele en sociale kanalen," aldus Tariq Khan, Vice President Consumer Experience, Beamly, Coty's interne Digital Accelerator. "Contentstack levert deze consistentie en de best mogelijke ervaring voor onze klanten en hun publiek. Met Contentstacks groeiende aanwezigheid in onze Europese markten, kijken we uit naar een nog hechtere relatie."



Contentstack kondigde ook een nieuwe implementatie optie aan voor zijn bekroonde headless CMS, ideaal voor Europese klanten die liever hebben dat hun data wordt gehost in een lokaal data center. Met zowel de Contentstack-dienstverlening als de klantbeheerde content die volledig in Europa wordt gehost, stelt dit nieuwe aanbod bedrijven in staat om privacy-kwesties aan te pakken en gemakkelijker te voldoen aan de bepalingen van de AVG.



"Onze uitbreiding weerspiegelt de trend van het accepteren van API-first en op microservices gebaseerde oplossingen en toont aan dat headless CMS een cruciaal onderdeel is van de nieuwe generatie van Digital Experience Platforms," voegde Neha Sampat, medeoprichter en CEO van Contentstack toe. "Omdat DXPs aanzienlijk verder gaan dan Web Content Management om rijke, boeiende ervaringen te creëren voor doelgroepen op meerdere kanalen en digitale contactpunten, neemt de vraag naar deze vorm van contentbeheer in Europa enorm toe - en dat is waarom we hier zijn."



Contentstack, met zijn hoofdkantoor in San Francisco, is marktleider in headless contentbeheer. De technologie levert een digitaal ervaringsplatform (DXP - digital experience platform) die een gepersonaliseerd klantentraject mogelijk maakt door middel van omnichannel-inhoud, en het biedt merken een kans om behendiger te werk te gaan dan met een traditionele CMS. Contentstack werd onlangs erkend als een Gartner Peer Insights Customers' Choice for Web Content Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2547762-1&h=2087944507&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2547762-1%26h%3D392340764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dnl%2526o%253D2547762-1%2526h%253D612581983%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2547762-1%252526h%25253D90187570%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.contentstack.com%2525252Fresources%2525252Fre%2525252Fgartner-peer-insights-voice-of-customer-2019-report%2525253Futm_source%2525253Dprnewswire%25252526utm_medium%2525253Demail%25252526utm_campaign%2525253D2019_06_19_contentstack_comes_to_europe%252526a%25253DGartner%25252BPeer%25252BInsights%25252BCustomers%25252527%25252BChoice%25252Bfor%25252BWeb%25252BContent%25252BManagement%2526a%253DGartner%252BPeer%252BInsights%252BCustomers%252527%252BChoice%252Bfor%252BWeb%252BContent%252BManagement%26a%3DGartner%2BPeer%2BInsights%2BCustomers%2527%2BChoice%2Bfor%2BWeb%2BContent%2BManagement&a=Gartner+Peer+Insights+Customers%27+Choice+for+Web+Content+Management], en is de geprefereerd headless CMS voor de SAP Cloud. Om te laten zien hoe headless CMS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2547762-1&h=394457533&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2547762-1%26h%3D148270491%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dnl%2526o%253D2547762-1%2526h%253D1053734356%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2547762-1%252526h%25253D1159509309%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.contentstack.com%2525252Fresources%2525252Fwr%2525252Fhow-headless-cms-delivers-digital-experiences%2525253Futm_source%2525253Dprnewswire%25252526utm_medium%2525253Demail%25252526utm_campaign%2525253D2019_06_19_contentstack_comes_to_europe%252526a%25253Dheadless%25252BCMS%2526a%253Dheadless%252BCMS%26a%3Dheadless%2BCMS&a=headless+CMS] inhoud kan leveren via digitale kanalen, werkt Contentstack samen met Forrester's Mark Grannan om een webinar te presenteren waar deze moderne contentarchitectuur, de voordelen alsmede de werkelijke gebruiksscenario's besproken worden.



Contentstack Europe verwelkomt bezoekers op zijn nieuwe locatie: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland.



Over Contentstack



Contentstack(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2547762-1&h=293584597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2547762-1%26h%3D3037957892%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dnl%2526o%253D2547762-1%2526h%253D3827040285%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2547762-1%252526h%25253D2500661148%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.contentstack.com%2525252F%2525253Futm_source%2525253Dprnewswire%25252526utm_medium%2525253Demail%25252526utm_campaign%2525253D2019_06_19_contentstack_comes_to_europe%252526a%25253DContentstack%252525E2%25252584%252525A2%2526a%253DContentstack%2525E2%252584%2525A2%26a%3DContentstack%25E2%2584%25A2&a=Contentstack%E2%84%A2] - een toonaangevend Content Management System (CMS) en Digital Experience Platform (DXP) - stelt organisaties in staat om content via alle digitale kanalen te beheren en geweldige digitale ervaringen te creëren. Contentstack heeft het voortouw genomen binnen de headless CMS-categorie en verwerkt moeiteloos grootschalige, complexe en missiekritieke implementaties, terwijl het echte zakelijke bedrijfsprocessen en teamsamenwerking ondersteunt. Contentstacks klanttevredenheid is de hoogste in de sector en is de geprefereerde API-first CMS voor SAP Cloud. Ga naar http://www.contentstack.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2547762-1&h=4192018052&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2547762-1%26h%3D4191905316%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dnl%2526o%253D2547762-1%2526h%253D1375241855%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2547762-1%252526h%25253D3094670213%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.contentstack.com%2525252F%2525253Futm_source%2525253Dprnewswire%25252526utm_medium%2525253Demail%25252526utm_campaign%2525253D2019_06_19_contentstack_comes_to_europe%252526a%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.contentstack.com%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.contentstack.com%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.contentstack.com&a=http%3A%2F%2Fwww.contentstack.com] om te zien waarom merken wereldwijd voor Contentstack kiezen.



