Mindtree tot VK Marktleider Benoemd in SAP HANA® en Leonardo Diensten door ISG

Bedrijf erkend voor zijn op ervaring gebaseerde industrie-versnellers en hoge toename van klantenbestand



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 20 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatiebedrijf, werd als leidende leverancier van SAP HANA(®) en SAP Leonardo producten en diensten in de VK erkend door het onderzoek- en adviesbedrijf ISG.



https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]



Mindtree ontving de hoogste plaats in de ranglijst van "Leider" tijdens alle vier kwartalen in het ISG Provider Lens((TM)) U.K 2019 Rapport, waaronder:





-- SAP S/4HANA & Business Suite op HANA Transformatie

-- SAP BW/4 on HANA and BW op HANA Transformatie & Bediening

-- SAP S/4HANA & Business Suite op HANA Beheerde Diensten

-- SAP Leonardo Transformatie

Het jaarlijks ISG Provider Lens onderzoek is een uitgebreide, objectieve analyse en evaluatie van dienstenleveranciers. Het rapport dekt de globale SAP HANA- en Leonardo markt en bestudeert producten en diensten beschikbaar in de VS, Duitsland, Brazilië en de Scandinavische landen. Mindtree wordt gecrediteerd voor zijn op samenwerking gebaseerde benadering, op ervaring gebaseerde industrieversnellers en expertise in het bedienen van klanten in de VK, zoals bewezen is door een 400% toename van het klantenbestand gedurende het afgelopen jaar.



ISG heeft Mindtree ook tot "Leider" in de Scandinavische landen benoemd voor SAP BW/4 op HANA en BW op HANA Transformatie & Bediening, SAP S/4HANA & Business Suite op HANA Beheerde Diensten en SAP Leonardo Transformatie. Mindtree ontving de hoogste waardering als "Rijzende Ster" voor SAP BW/4 op HANA en BW op HANA Transformatie & Activiteiten op de VS-markt en voor SAP Cloud Platform Ondersteuningsdiensten wereldwijd.



De algemene sterke punten van Mindtree geciteerd door ISG omvatten:





-- Next-gen SAP Cloud Platform services: De investeringen van Mindtree in

opkomende technologieën, zoals machine learning en kunstmatige

intelligentie; klanten helpen om hun onderneming te transformeren. De

hoeksteen van deze dienst is de Assured Delivery AI programma van

Mindtree, de data-gedreven, real-time benadering tot projectmanagement

ondersteund door conversatie SAP AI technologieën.

-- Sectorgerichte oplossingen: Mindtree levert bedrijfsoptimalisatie- en

kostenreductietoepassingen voor veel sectoren, waaronder zijn eigen

on-time and in-full (MOTIF) orderverwerkingspakket dat een van de eerste

gecertificeerde industrieversnellers was op SAP Leonardo. Dit pakket

ondersteunt verpakte consumentengoederenbedrijven met het optimaliseren

van de distributieketen en zichtbaarheid.

-- Een sterk secosysteem van partners: De meerdere samenwerkingen van

Mindtree met cloud hyperscalers en software-verkopers verbeteren en

breiden zijn mogelijkheden uit in de SAP Cloud Platform en in zijn

toepassing.

"De gedifferentieerde expertise en vaardigheden van Mindtree in SAP diensten, in de VK en wereldwijd, maken het voor organisaties mogelijk om snel te schalen en innovatie in het bedrijf te brengen," zegt Arun Rangaraju, Senior Vice President en Global Head van het Enterprise Apps bedrijf van Mindtree. "De doorgaande erkenning van ISG bevestigt nogmaals onze strategische focus op het ontwikkelen van nieuwe op SAP gerichte dienstmogelijkheden en versnellers, welke onze klanten helpen in het stimuleren tot concurrentievoordeel en in het beheren als een intelligente en data-gedreven onderneming."



"Mindtree is een SAP Gold partner, en wordt in de VK als marktleider beschouwd," zegt Jan Erik Aase, directeur en global leader, ISG Provider Lens Research. "De meerderheid van de gecertificeerde SAP professionelen en implementaties van Mindtree bevinden zich in de VK, en het heeft meer contracten in de VK dan welke andere dienstenleverancier dan ook. Mindtree heeft de kracht en de schaal om SAP consulting en implementatiediensten in de VK te leveren en zijn gebruik van versnellers om snelle ombouw te leveren is bewonderenswaardig."



Het ISG rapport volgt op de lancering van de meest recentelijke industrieversneller van Mindtree, QuikDeploy [https://www.mindtree.com/news/mindtree-launches-quikdeploy-accelerate-sap-s4hana-transitions], een IP-gedreven benadering om klanten hun gebruik van de SAP Solution Manager te maximaliseren. Door als centraal beheercentrum te dienen binnen het landschap van een organisatie, reduceert QuickDeploy de hoeveelheid tijd, inzet en kosten die nodig zijn om SAP applicaties efficiënt te beheren en te laten functioneren.



Krijg hier [https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-recognized-rising-star-isg-provider-lenstm-report-sap-hana-and-leonardo-ecosystem-partners] toegang tot het hele rapport.



Over ISG



ISG (Information Services Group) is een leidend, wereldwijd, technologisch onderzoek- en adviesbureau. Als betrouwbare zakenpartner van meer dan 700 klanten, waaronder 70 van de top 100 bedrijven in de wereld, verplicht ISG zich om bedrijven, publieke organisaties en diensten- en technologieleveranciers te helpen om operationele uitmuntendheid en snellere groei te bereiken. Het bedrijf specialiseert zich in digitale transformatiediensten, waaronder automatisering, cloud en data-analyse, bevoorradingsadvies, beheerd bestuur en risicodiensten, netwerkvervoerdiensten, technologische strategie en het ontwerp van werkzaamheden, verandermanagement, marktkennis en technologieonderzoek en analyse. Opgericht in 2006, en gevestigd in Stamford, Conn, telt ISG ongeveer 1300 professionals die in meer dan 20 landen werkzaam zijn, en samen een wereldwijd team vormen dat bekend staat om zijn innovatief denkvermogen, marktinvloed, diepgaande industriële en technologische expertise, en een van wereldniveau onderzoek- en analytisch vermogen, op basis van de meest uitgebreide data marktgegevens uit de industrie. Bezoek voor meer informatie www.isg-one.com [http://www.isg-one.com/].



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.



Neem voor meer informatie contact op:



INDIA



Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9910709833

Rahul.Nag@mindtree.com [mailto:Rahul.Nag@mindtree.com]



VERENIGDE STATEN



Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com [mailto:mindtree@matternow.com]



EUROPA



Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com [mailto:susie.wyeth@hotwireglobal.com]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]