Mindtree slaat handen ineen met Husqvarna Group om digitale transformatie te bevorderen

WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 20 juli 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een toonaangevend bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie heeft vandaag bekendgemaakt dat de Husqvarna Group Mindtree de opdracht heeft gegeven DevOps-centrische SAP-services te leveren om de digitale transformatie-initiatieven te helpen bevorderen.



Mindtree zal samenwerken met de Gardena-divisie, gevestigd in Duitsland, van de Husqvarna Group, het leidende merk voor hoogwaardig tuingereedschap in Europa. Mindtree zal Gardena helpen diens werk aan digitale transformatie te versnellen. Gardena wil beter zicht krijgen op zijn activiteiten, het service- en productaanbod effectiever verbeteren en de supply chain optimaliseren.



"Husqvarna Group en de Gardena-divisie zijn bekende, internationale merken die vooroplopen in hun sector en we zijn dan ook verheugd over hun keuze voor ons als hun internationale partner", zegt Debashis Chatterjee, CEO en Managing Director, Mindtree. "Onze unieke aanpak van product-IT zal ertoe bijdragen dat de Husqvarna-productcyclus versnelt, van idee tot ontwikkeling tot release. Zo kan het bedrijf effectiever voldoen aan de vraag van klanten."



Mindtree zal flexibele en DevOps-concepten toepassen om Gardena te helpen sneller SAP-applicaties te ontwikkelen en implementeren om te kunnen voldoen aan de zakelijke vereisten van het digitale tijdperk. Deze partnerschap draagt bij aan het doel van het bedrijf om over te stappen van een bedrijfsmodel van gedeelde services naar een DevOps product-IT-bedrijfsmodel.



Door silo's tussen applicatie-ontwikkeling en IT-operations af te breken zal er een nauwere samenwerking ontstaan die resulteert in een snellere introductie op de markt van nieuwe software- en app-releases. In deze aanpak staan continue levermethoden centraal die flexibiliteit, DevOps en automatisering combineren om softwareveranderingen on demand met een hoge mate van vertrouwen in kwaliteit te leveren.



