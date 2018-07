Hangzhou nodigt u uit om van groene thee te genieten, MICE zal explosieve groei zien in de periode na de G20-top.

BEIJING, 20 juli 2018 /PRNewswire/ -- Op 22 mei werd in Hangzhou, in de provincie Zhejiang, de tweede China International Tea expo, die 5 dagen duurde, succesvol afgerond. De expo trok meer dan 151.000 bezoekers, waarmee 99,43 ton aan handelsvolume aan thee werd bereikt en een omzet van RMB103 miljoen yuan werd gegenereerd.



Als grootste, meest invloedrijke en meest gezaghebbende evenement op het gebied van thee in China, namen meer dan 30 landen en regio's vanuit de hele wereld deel aan de expo, terwijl meer dan 10 thema-activiteiten en meer dan 70 merkpromoties werden georganiseerd. Zo kreeg de wereld de kans om van de Chinese cultuur te proeven en de levendige ontwikkeling van China te ervaren door middel van een theeblad.



Hangzhou is beroemd als productiegebied van groene thee en heeft de thee-industrie, thee-economie, thee-ecologie en theecultuur geïntegreerd. Er worden in Hangzhou veel beroemde theesoorten geproduceerd, en een groot deel van de groene thee die vanuit het land wordt geëxporteerd komt hiervandaan. Het gebied is zeker de naam "Hangzhou, Tea home of the world" waardig.



Thee kent geen grenzen. Thee is een van de drie belangrijkste dranken ter wereld, niet alleen in China, maar wereldwijd. Op dit moment zijn er meer dan 60 theeproducerende landen en regio's wereldwijd, met bijna 5 miljoen hectare aan theeplantages, ongeveer 6 miljoen ton productievolume en meer dan 2 miljoen ton handelsvolume. Thee is een belangrijk onderdeel van de agrarische economie van veel landen, met name ontwikkelingslanden. De theecultuur is wereldwijd doorgedrongen. Zoals de ondersecretaris van het Ministerie van Landbouw en Plattelandszaken van de Volksrepubliek China zei op de expo: thee biedt een goed venster. Een theeblad is belangrijk voor de branche en verrijkt mensen.



De expo reageert actief op het initiatief "One Belt and One Road", waarmee de internationale invloed van de Chinese theecultuur duidelijk wordt versterkt. Hangzhou zal een nieuw label krijgen omdat het de permanente gaststad van de thee-expo wordt. Bij de G20-top kreeg Hangzhou de kans om haar unieke charmes en pracht te laten zien aan de wereld, op dit kruispunt van historie en moderniteit. De nieuwe identiteit van de permanente gaststad laat verder zien dat Hangzhou in staat is om internationale conferenties op het hoogste niveau te houden.



Hangzhou, een stad die bekend staat om haar landschappen, is ook een stad van innovatie en vitaliteit en heeft zonder twijfel een unieke basis gelegd om een internationale congresstad te worden.



Op de China (Hangzhou) Conference and Incentive Travel Industry Fair in 2017 tekende Hangzhou overeenkomsten voor meer dan 150 internationale congressen. In de komende jaren wordt een groot aantal internationale en binnenlandse congressen gehouden in Hangzhou, waardoor naar verwachting 60.000 gasten van over de hele wereld de stad zullen bezoeken. Hangzhou zal een "Gouden Tijdperk" tegemoet gaan in de toeristische branche.



