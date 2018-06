Feihe Dairy Verrast Wereldzuivelcongres als Enige Gastspreker namens Producenten van Zuigelingenvoeding

WARSCHAU, Polen, 20 juni 2018 /PRNewswire/ -- In de People's Daily van 20 juni wordt bericht dat van 19 tot 21 juni (lokale tijd) het 12e Global Dairy Congress, een belangrijk evenement voor de zuivelindustrie, wordt gehouden in Warschau, Polen. Feihe Dairy, een bekend merk voor zuigelingenmelkpoeder in Azië en over de hele wereld, is één van de finalisten in de World Dairy Innovation Awards en is het eerste merk dat internationale erkenning krijgt het product zuigelingenvoeding, het proces en de technologie.



Als eerste en enige gastspreker die dit jaar sprak voor producenten van zuigelingenvoeding werd Feihe Dairy uitgenodigd naar de bijeenkomst, waar het bedrijf een toespraak hield met de titel To Build A Community With Shared Future In Global Dairy Industry, en wekte het bedrijf belangstelling voor China's zuivelindustrie bij de internationale gemeenschap. Gebaseerd op de eigen ervaring in ontwikkeling presenteerde Feihe Dairy zijn eigen voorstel, genaamd"de Drie Innovaties", te weten: innovatie in industrieel concept, innovatie in technologisch onderzoek en ontwikkeling, en innovatie in samenwerking, daarbij "de Chinese Visie" aan de internationale zuivelindustrie presenterend en vragend om een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor de international gemeenschap met een gedeelde toekomst in de zuivelindustrie.



Dhr. Richard Hall, Voorzitter van het Wereldzuivelcongres, zei dat poedermelk voor zuigelingen de meest onderzochte productcategorie is binnen de zuivelproducten. De uitnodiging aan Feihe Dairy om producenten van zuigelingenvoeding te representeren stoelt op zowel het unieke van de categorie zuigelingenvoeding als de innovatieve capaciteiten van Chinese melkpoederfabrikanten. Deze capaciteiten verrastten het Organisatiecomité en creëerde verwachtingen dat Feihe Dairy de innovatieve ontwikkeling van de wereldzuivelindustrie naar voren zal stuwen.



Feihe Dairy werd opgericht in 1962 en is één van de oudste melkpoederfabrikanten in China. Tijdens deze 56 jaren heeft Feihe Dairy zich toegespitst op het ontwikkelen van melkpoeder dat past bij de fysieke kenmerken van de Chinezen. Het bedrijf heeft veel onderzoek verricht naar de kenmerken en behoeften van Chinese zuigelingen. Het heeft de industrie al diverse innovaties in technologie, formule en processen gebracht waarmee melkpoeder wordt aangepast aan de Chinese zuigeling. De uitstekende prestatie van Feihe Dairy heeft een licht doen schijnen op de toonaangevende innovatieve capaciteiten van China's zuivelindustrie, die zullen zorgen voor een snellere en stabielere voortgang naar het wereldtoneel door de Chinese zuivelindustrie.



