EnergieLink GmbH uit Zwitserland opent nieuwe vestiging in Nederland

Op 4 juni 2018 opende het Zwitserse bedrijf EnergieLink GmbH uit Dietikon bij Zürich een andere nieuwe vestiging in Breda, Nederland. Voor de specialist op het gebied van inspectie en onderhoud van industriële installaties, voornamelijk afvalverbrandingsinstallaties, is dit al de tweede vestiging in een ander Europees land. Met de overname van het Duitse Steinberg und Kirsch GmbH en de daarop volgende oprichting van EnergieLink GmbH in Herne realiseerde de gerenommeerde expert reeds in januari 2017 een strategisch belangrijke markt- en portfoliotexpansie.



Het agentschap, opgericht als Nederlandse BV, wordt bestuurd door de twee directeuren van EnergieLink, Laurent Ludwig en Matthias Felber. Zij beschikken dankzij tal van succesvol afgeronde inspectie- en onderhoudsprojecten in Nederland al over een diepgaande landspecifieke branche- en marktkennis. Het management wordt ondersteund door drie Nederlandse technische experts: "Met de oprichting van EnergieLink BV in Breda willen we onze klanten in Nederland nog sneller en persoonlijker van dienst zijn en voldoen aan de grote vraag naar eersteklas onderhoudsdiensten voor industriële installaties en afvalverbrandingsinstallaties in het hele land." Laurent Ludwig bevestigt dit: "Door het merk EnergieLink in de Benelux te vestigen, zijn we erin geslaagd onze marktpositie in Europa verder te versterken en ons producten- en dienstenportfolio nog beter toegankelijk te maken voor potentiële klanten."



Over EnergieLink



EnergieLink is in heel Europa actief als expert en dienstverlener voor het efficiënt inspecteren en onderhouden van industriële installaties, afvalverbrandingsinstallaties, biomassa-installaties en cement- en chemische installaties. Meer informatie is beschikbaar op http://www.energielink.eu







