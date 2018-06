Eerste vrijgave van 10 jaar oude whiskey van Michter's in meer dan een jaar nu voorraadtekorten blijven voortbestaan

LOUISVILLE, Kentucky, 20 juni 2018 /PRNewswire/ -- De hoofddestillateur van Michter's, Pamela Heilmann, heeft voor 2018 de vrijgave goedgekeurd van de 10 jaar oude Single Barrel Kentucky Straight Rye. Deze vaten zijn geselecteerd uit de voorraad aan rijpende whiskey van Michter's door Master of Maturation, Andrea Wilson, die ze samen met Pamela Heilmann heeft geëvalueerd.



De voor 2018 vrijgegeven 10 jaar oude Single Barrel Kentucky Straight Rye wordt verscheept vanaf kort vóór de feestdag op de 4e juli, omdat voorraadtekorten van whiskeys van Michter's blijven voortbestaan. "We hebben onze activiteiten uitgebreid, maar goede whiskey kost tijd", aldus President Joseph J. Magliocco van Michter's. "Als Michter's hebben we de bewuste beslissing genomen dat we ons houden aan de kostenintensieve en tijdrovende stappen die wij zetten, in plaats van praktijken toe te passen die onze voorraad sneller zouden doen toenemen. Ons team is toegewijd aan het aanbieden van whiskey van de hoogst mogelijke kwaliteit en we zijn iedereen dankbaar die trouw is gebleven aan Michter's terwijl we proberen iets te doen aan deze tekorten".



Michter's Distiller en Vice President Production, Dan McKee, een integraal lid van het proefpanel van de distilleerderij, heeft de gelegenheid gehad om de voor 2018 vrijgegeven Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye te proeven voordat die werd gebotteld en hij merkte op: "Ik ben ontzettend blij met de vrijgave van deze 10 Year Rye. Het is een uitstekende vertegenwoordiger van roggewhiskey met een Kentucky-stijl op een prima moment in het rijpingsproces. Pam en Andrea hebben de beslissing om te bottelen op precies het juiste moment genomen".



De Amerikaanse adviesprijs voor een fles van 750 ml Michter's 10 Year Rye is $160.



Naast de hoofddistilleerderij in het stadsdeel Shively van Louisville, is Michter's ook actief op twee andere locaties in Kentucky. In Springfield is Michter's begonnen met het verbouwen van eigen graan op een landgoed van 59 hectare, terwijl Michter's in de binnenstad van Louisville plannen heeft om later dit jaar een tweede distilleerderij te openen in het beroemde Fort Nelson-gebouw. Fort Nelson biedt een toplocatie op West Main Street, tegenover Louisville Slugger Bat Factory and Museum en in hetzelfde blok als het Frazier Museum.



Michter's produceert veelgeprezen, beperkte uitgaven van whiskeys die aan afnemers toegewezen worden omdat de vraag groter is dan het aanbod. Michter's staat bekend om zijn Single Barrel Rye, kleine partijen bourbon, Single Barrel Bourbon en kleine partijen Amerikaanse whiskey. Voor meer informatie bezoekt u www.michters.com [http://www.michters.com/] en volgt u ons op Instagram [https://www.instagram.com/michterswhiskey/], Facebook [https://www.facebook.com/michterswhiskey] en Twitter [https://twitter.com/MichtersWhiskey].



