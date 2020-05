Nederlandse e-commercegroei (+32%) wordt aangedreven door 'heavy shoppers', die zich in segmentgrootte verdubbelden en nu goed zijn voor 43% van

AMSTERDAM, 20 mei 2020 /PRNewswire/ -- AfterPay Insights-onderzoek onder 3.400 Nederlandse consumenten toont aan dat 'heavy shoppers' (10+ aankopen per maand) de drijvende kracht zijn achter de toename van 32% binnen de Nederlandse e-commerce sinds de corona-uitbraak.



14% van de consumenten zijn 'heavy shoppers'. [https://insights.afterpay.nl/aantal-online-aankopen-in-nederland-na-tweede-helft-april-met-32-gestegen-maar-bezorging-is-kritiek-knelpunt.html#forsetoenameonlinebestedingen] Sinds maart is dit segment in grootte verdubbeld, en het is nu goed voor 43% van de online aankopen. Nederlandse 'heavy shoppers' zijn echter niet evenredig vertegenwoordigd in de productcategorieën voor e-commerce. Zo zijn 'heavy shoppers' in de productcategorie Tuinierbenodigdheden bijvoorbeeld goed voor 59% van de aankopen, in Mode voor 47% van de aankopen en in Media & Entertainment voor 37%.



Johan Rönnerman, Senior Vice President van AfterPay, legt uit, "Het is duidelijk dat de groei van de Nederlandse e-commerce aangedreven wordt door bestaande e-commerceklanten. Maar de instroom van nieuwe consumenten verschilt per categorie; Mode is er op dit moment in geslaagd om de meeste nieuwe kopers aan te trekken."



Nederlandse consumenten kopen in de tweede helft van april meer online, [https://insights.afterpay.nl/aantal-online-aankopen-in-nederland-na-tweede-helft-april-met-32-gestegen-maar-bezorging-is-kritiek-knelpunt.html#veranderendgedrag] vooral om te voorkomen dat men in aanraking komt met andere personen in fysieke winkels (55%). Nederlandse consumenten kochten minder online [https://insights.afterpay.nl/aantal-online-aankopen-in-nederland-na-tweede-helft-april-met-32-gestegen-maar-bezorging-is-kritiek-knelpunt.html#veranderendgedrag] als gevolg van o.a. de financiële onzekerheid in de samenleving (26%), hun beperkte financiën (27%) en hun wens om lokale fysieke winkels te ondersteunen (22%). Het e-commercegedrag van Nederlandse consumenten wordt blijkbaar beïnvloed door zorgen over het coronavirus. Maar AfterPay Insights heeft ook geconstateerd dat de zorg onder Nederlandse consumenten sinds eind maart is afgenomen. [https://insights.afterpay.nl/aantal-online-aankopen-in-nederland-na-tweede-helft-april-met-32-gestegen-maar-bezorging-is-kritiek-knelpunt.html#consumentenzorgen] Zorgen over de gezondheid daalde van 53% (tweede helft van maart) naar 44% (tweede helft van april). In diezelfde periode namen de zorgen over financiën af, van 36% naar 32%.



Net als het aantal e-commerce-aankopen, namen de eisen van Nederlandse consumenten ten opzichte van webshops toe. [https://insights.afterpay.nl/aantal-online-aankopen-in-nederland-na-tweede-helft-april-met-32-gestegen-maar-bezorging-is-kritiek-knelpunt.html#eisenaanretailers] Bij het kiezen van een webshop eist 29% van de Nederlandse consumenten dat een webshop bekend is, en 20% van de Nederlandse consumenten eist dat de webshop een breed assortiment aan producten op voorraad heeft. 24% van de Nederlandse consumenten eist dat een webshop betrouwbare levering biedt, en 16% geeft aan dat een goede klantenservice essentieel is bij het beslissen welke webshop gebruikt zal worden. Deze eisen spelen allemaal in op de behoefte van de Nederlandse consument om zich veilig te voelen tijdens het online winkelen gedurende de pandemie.



AfterPay Insights onderzoekt ook in hoeverre webshops erin slagen te voldoen aan de behoeften van consumenten te voldoen. Zo blijkt uit het AfterPay Insights-onderzoek dat Nederlandse consumenten het meest tevreden zijn met de prestaties van webshops met betrekking tot de verzending en bezorging alsmede het betaalproces. [https://insights.afterpay.nl/aantal-online-aankopen-in-nederland-na-tweede-helft-april-met-32-gestegen-maar-bezorging-is-kritiek-knelpunt.html#eisenaanretailers] De laagste klanttevredenheid wordt gemeten voor klantenservice en het retourproces. De klanttevredenheid voor snelle leveringstijden is het meest gedaald (-10%), voornamelijk als gevolg van de eisen van 'heavy shoppers'.



"Om 'heavy shoppers' aan te trekken en te behouden moeten Nederlandse webshops zich richten op een snelle bezorging en moeten zij klanten helpen om hun zorgen over besmetting via pakketten te overwinnen", aldus Christer Sjökvist, Chief Insights Analyst bij AfterPay Insights.



Over AfterPay Insights



AfterPay Insights is een kennisplatform voor professionals binnen de e-commerce-sector. Sinds medio maart heeft AfterPay Insights het e-commercegedrag van consumenten tijdens de corona-uitbraak onderzocht. AfterPay Insights is van plan om deze studie tijdens pandemie voort te zetten. Dit artikel is een samenvatting.



Over AfterPay



AfterPay [https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/over-ons], ontwikkeld door Arvato Financial Solutions [https://finance.arvato.com/en/], is de grootste achteraf betaalmethode in Nederland en België, en is ook beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken.



Over Arvato Financial Solutions



Arvato Financial Solutions maakt deel uit van Bertelsmann [https://www.bertelsmann.com/company/company-profile/] en biedt in ongeveer 20 landen professionele oplossingen voor kredietbeheer aan alle segmenten van de levenscyclus van de klant. Door de voordelen van voorspellende analyses, toonaangevende platforms en big data te onthullen, hebben de geleverde oplossingen geoptimaliseerde financiële prestaties tot gevolg en worden klanten in staat gesteld om zich volledig te concentreren op hun kernactiviteiten.



