The University of Texas System kiest voor de lease accounting-oplossing van Planon

NIJMEGEN, Nederland, 20 mei 2020 /PRNewswire/ -- The University of Texas System (UT System) heeft gekozen voor de lease accounting [https://planonsoftware.com/nl/actueel/knowledge-center/begrippenlijst/lease-accounting/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-utsystem-gasb87]-oplossing van Planon om te kunnen voldoen aan de lease accounting-standaard GASB 87. GASB 87 is de nieuwe lease accounting-standaard voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten - vergelijkbaar met de standaarden IFRS16 en ASC 842 voor het bedrijfsleven.



The University of Texas System is één van de grootste samenwerkingen binnen hoger onderwijs van de Verenigde Staten; met veertien instellingen - acht universiteiten en zes gezondheidsinstellingen - verspreid over de hele staat, bijna 240.000 studenten en een jaarlijks budget van $ 21,1 miljard.



UT System ging op zoek naar een gemeenschappelijk platform voor deze instellingen dat voldoet aan de nieuwe boekhoudkundige standaarden en dat kan worden geïntegreerd met het bestaande ERP-systeem. UT System heeft verschillende leveranciers en oplossingen voor GASB 87 geëvalueerd om een betrouwbare lange termijn partner te vinden.



Vanaf 2019 zijn nieuwe boekhoudkundige standaarden voor lease accounting ingevoerd, met de nodige gevolgen voor de balans en financiële positie van organisaties. De belangrijkste verandering is dat leaseverplichtingen voor huurders vrijwel altijd op de balans worden verantwoord en aanvullende eisen worden gesteld aan het herzien van leases en rapportage over leases.



"The University of Texas System streeft naar maximale efficiëntie voor de aangesloten universiteiten en zorginstellingen", zegt Fred Guelen, President North American Operations bij Planon. "Planon is er trots op UT System te ondersteunen met onze GASB 87-lease accounting [https://planonsoftware.com/nl/actueel/knowledge-center/begrippenlijst/lease-accounting/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-utsystem-gasb87]-oplossing."



Over Planon



Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon wereldwijd marktleider in innovatieve software, bewezen best practices en professionele diensten die eigenaars en gebruikers van gebouwen, service providers en financiële professionals ondersteunt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen voor gebouwen, assets, werkplekken en mensen. Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde leider in de IWMS-markt. Planon heeft haar unieke, uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.



