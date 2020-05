Canada Life Reinsurance sluit belangrijke herverzekeringovereenkomst voor langlevenrisico met NN Life

WINNIPEG, Manitoba, 20 mei 2020 /PRNewswire/ -- Canada Life Reinsurance is verheugd om te kunnen aankondigen dat het een herverzekeringovereenkomst voor langlevenrisico is aangegaan met NN Life ter dekking van EUR 5,3 miljard aan lopende verplichtingen. Bijna 82.000 ontvangende gepensioneerden zullen in het kader van deze overeenkomst herverzekerd worden door Canada Life Reinsurance.



Jeff Poulin, Global Head van Canada Life Reinsurance zei dat deze overeenkomst wederom een voorbeeld is van de kracht van Canada Life Reinsurance als partner voor wereldwijde herverzekeringstransacties voor langlevenrisico's.



"Ik ben blij dat ondanks de aanzienlijk veranderde werkomgeving als gevolg van Covid-19, de teams van Canada Life Reinsurance en NN Life samengewerkt hebben om deze belangrijke transactie te voltooien," aldus Poulin. "We kunnen hierdoor onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten op het gebied van een lange levensduur in 2020 en daarna verder diversifiëren en uitbreiden."



Derek Popkes, Chief Operating Officer van Canada Life Reinsurance, was het daarmee eens en voegde toe, "Canada Life Reinsurance blijft erop gericht om onze klanten in deze moeilijke tijden te blijven ondersteunen. We kijken uit naar een lange en wederzijds gunstige relatie met NN Life. Onze inzet voor de Nederlandse markt en onze sterke financiële situatie zorgen ervoor dat wij een goede partner in Nederland zijn."



Canada Life Reinsurance biedt een reeks innovatieve oplossingen voor risico- en kapitaalbeheer voor levens-, gezondheids- en schadeverzekeringen voor verzekeraars, herverzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd.



Over NN Life NN Life is een dochteronderneming van de NN Group. De NN Group is een internationale financiële dienstverlener, actief in 18 landen en met een sterke aanwezigheid in een aantal Europese landen en Japan. Samen met al zijn medewerkers biedt de Group pensioendiensten, pensioenen, verzekeringen, investeringen en bankieren aan ongeveer 18 miljoen klanten. De NN Group bestaat onder andere uit Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank en OHRA. De NN Group staat genoteerd op Euronext Amsterdam (NN).



Over Canada Life Reinsurance Canada Life Reinsurance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2808823-1&h=327839680&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808823-1%26h%3D2953214185%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canadalifere.com%252F%26a%3DCanada%2BLife%2BReinsurance&a=Canada+Life+Reinsurance] is een afdeling van The Canada Life Assurance Company en omvat een aantal van haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. The Canada Life Assurance Company is een dochteronderneming van Great-West Lifeco Inc.



Over Great-West Lifeco Great-West Lifeco Inc. is een internationale holdingmaatschappij die financiële diensten levert en belangen heeft in levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, pensioen- en beleggingsdiensten, vermogensbeheer en herverzekeringen. We zijn als Canada Life, Empower Retirement, Putnam Investments en Irish Life actief in Canada, de Verenigde Staten en Europa. Eind 2019 hadden onze bedrijven ongeveer 24.000 medewerkers in dienst, 197.000 adviserende relaties en duizenden distributiepartners. Gezamenlijk dienden zij onze meer dan 31 miljoen klanten in deze regio's. Op 31 maart 2020 hadden Lifeco en haar bedrijven meer dan CAN$ 1,5 biljoen aan geconsolideerde activa onder beheer. Zij maken deel uit van de Power Financial Corporation groep van ondernemingen. Lifeco handelt op de beurs van Toronto (TSX) onder het tickersymbool GWO. Ga voor meer informatie naar greatwestlifeco.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2808823-1&h=2205486354&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808823-1%26h%3D477650968%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.greatwestlifeco.com%252F%26a%3Dgreatwestlifeco.com&a=greatwestlifeco.com].



