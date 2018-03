Currencycloud lanceert Global Collections, en maakt het zo mogelijk voor bedrijven om internationaal uit te breiden



Internationaal betalingsplatform zorgt voor B2B-betalingen die mee kunnen doen in de 21e eeuw



NEW YORK, 20 maart 2018 /PRNewswire/ -- Currencycloud [https://goo.gl/dyqcDC], het toonaangevende platform voor internationale betalingen, kondigde vandaag de lancering aan van Global Collections. Met deze mogelijkheid voor vorderingen in meerdere munteenheden kunnen banken en andere betalingsbedrijven hun klanten internationale betalingen laten ontvangen zonder buitensporige kosten, lange wachttijden of geschillen.



"Currencycloud heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van technologie waarmee bedrijven snel en veilig, met één klik op de muis, geld kunnen versturen. Het aanbieden van de andere mogelijkheid - vorderingen - is een logische volgende stap", volgens Todd Latham, CMO en Head of Product. "Deze lancering vormt een revolutie in incasso en biedt de infrastructuur die nodig is voor een snelle ontwikkeling van B2B-innovatie, waarmee bedrijven internationaal kunnen opereren, terwijl ze lokaal handelen. Bedrijven kunnen zich nu richten op wat voor hen van belang is - groei, schaling en concurrerend blijven."



In de huidige economie moeten bedrijven zich inzetten in de internationale handel om te concurreren, waardoor een complex netwerk van transacties ontstaat. Het delen van informatie verloopt snel en naadloos, maar de hoge kosten en traagheid van wereldwijde betalingen staan zakelijke groei in de weg. Volgens een enquête van Atradius [https://atradius.us/reports/payment-practices-barometer-americas-2017.html] wees bijna een derde van de buitenlandse zakelijke klanten in zowel Noord-Amerika als Europa op de 'complexiteit van de betalingsprocedure' als een belangrijke factor voor vertragingen bij buitenlandse betalingen.



Met Global Collections van Currencycloud kunnen bedrijven met klanten in de VS of de EU op dezelfde wijze betalingen verrichten of ontvangen als lokale bedrijven, zonder dat zij daar fysiek aanwezig zijn. Met de nieuwe functionaliteit kunnen bedrijven internationale bankrekeningnummers (IBANs) en virtuele rekeningnummers (Virtual Account Numbers (VANs)) aanmaken, zodat hun klanten transacties in Amerikaanse dollars of Euro's kunnen uitvoeren zonder kosten te maken.



"De lancering in bètaversie van Global Collections door Currencycloud heeft ervoor gezorgd dat wij internationale betalingen volledig anders aanpakken, waarmee deze nu veel sneller en goedkoper uitgevoerd kunnen worden", zei Neil Ambiker, CEO van B2B Pay, een betalingsbedrijf dat een virtuele oplossing voor bankrekeningen aanbiedt voor bedrijven die niet in het land gevestigd zijn. "Dit gaat veel verder dan alleen het stroomlijnen van vorderingen. We kunnen onze klanten nu een soepele ervaring aanbieden, vertrouwen kweken in ons merk en - wat nog belangrijker is - op internationaal niveau groeien."



Meer voordelen:





-- Snellere vorderingen: Doordat bedrijven op dezelfde dag fondsen kunnen

ontvangen kunnen ze sneller uitbetaald worden.

-- Lagere kosten: Bedrijven zijn niet langer afhankelijk van de

wisselkoersen van grote banken wanneer ze gebruikmaken van de

aantrekkelijke koersen van Currencycloud. Zij kunnen wisselen tegen

groothandelstarief en fondsen in bewaring houden voor 35 munteenheden,

waarmee ze kostbare tarieven en toeslagen vermijden.

-- Snelle integratie: Klanten kunnen eenvoudig hun eigen product bovenop de

marktleidende API's van Currencycloud zetten, of de gebruikersinterface

gebruiken. Eindgebruikers hoeven geen account aan te maken bij

Currencycloud, waardoor het proces vereenvoudigd wordt.

Global Collections wordt in maart uitgerold. Ga voor meer informatie over Currencycloud naar www.currencycloud.com [https://goo.gl/dyqcDC].



Ga voor meer informatie over B2B Pay naar www.b2bpay.co [http://www.b2bpay.co/].



Over Currencycloud

De technologie van Currencycloud is de drijvende kracht achter meerdere bedrijven in het internationale betalingslandschap, doordat traditionele internationale betalingen met behulp van flexibele API's soepeler en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Currencycloud werd in 2012 opgericht en is gevestigd in Londen. Het bedrijf is gereguleerd in Europa en de VS.



CONTACT: Quincy Zhai, 917-789-0218, qzhai@bateman-group.com



