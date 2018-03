Box-it East overgenomen door OASIS Group

DUBLIN, March 20, 2018 /PRNewswire/ --



De OASIS Group, het snelst groeiende bedrijf voor document- en informatiebeheer (RIM) in heel Europa, heeft de afronding bevestigd van de overname van de Box-it UK Limited franchise. Via een overeenkomst die op 9 maart werd afgerond, nam het bedrijf Box-it East Limited over, dat in Suffolk (V.K.) is gevestigd.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )



Deze overgenomen partij staat bekend om inspanningen voor groei en expansie in de Britse markt en deze locatie ondersteunt beide aspecten. OASIS blijft zich hierdoor inzetten voor gelokaliseerde markten en biedt desgewenst toegang tot een bredere dekking. Nieuwe en bestaande cliënten krijgen betere toegang tot diensten van de hele groep, zoals GDPR-hulpmiddelen, geavanceerde oplossingen voor scannen en veilig versnipperen.



"Door deze toevoeging kunnen we onze doelstelling behalen: het opbouwen van een toonaangevend RIM-bedrijf in elke markt die we bedienen", aldus Brian Connolly, CEO van de OASIS Group. "Een van onze prioriteiten is om onze klanten toegang te bieden tot een verscheidenheid aan locaties en oplossingen en tegelijk een hoog serviceniveau te blijven bieden."



De huidige integratie van Box-it East is de 32e succesvolle overname van de OASIS Group.



Over de OASIS Groep



OASIS bedient klanten sinds 1999 en is één van de grootste en meest veelzijdige professionele bedrijven voor document- en informatiebeheer in Europa. OASIS heeft een hoofdkantoor in Dublin, Ierland en vestigingen binnen de hele EU en biedt werk aan meer dan 500 medewerkers en dienstverlening aan meer dan 5000 klanten in verschillende bedrijfstakken, met inbegrip van de financiële en juridische sectoren, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs. De OASIS Group werd onlangs voor het tweede opeenvolgende jaar, beloond met opname in de '2018 Inc. 5000 Europe', een lijst met de snelst groeiende privébedrijven in Europa. http://www.OASISGroup.com



Contactpersoon voor de media:



Barbara Ellis Director of Investment Relations +353-1-866-6317 bellis@oasisgroup.com







Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg