Nieuw onderzoek, onder bedrijven in 14 Europese landen, laat zien hoe bedrijven Hybride cloud daadwerkelijk implementeren

- Onderzoek van 451 Research laat toegenomen interesse in hybride cloud zien in

Europa;

- het management van data security en multiple cloud platformen en de migratie van

legacy-software zijn de belangrijkste uitdagingen;

- de belangrijkste voordelen zijn snellere implementatie, verbeterde business agility en

kostenbesparing.





NTT Communications Corporation [https://www.ntt.com/en/index.html ] (NTT Com), de ICT oplossingen en internationale communications tak van de NTT-groep (TYO: 9432), kondigde vandaag nieuw onderzoek aan naar hoe Europese bedrijven overstappen naar een hybride cloud en wat dit betekent voor service providers.



Het Pan-European Hybrid Cloud Report werd uitgevoerd door onderzoeksbureau 451 Research [https://451research.com ] in opdracht van NTT Com en in samenwerking met Dell-EMC. Meer dan 1.500 CIO's en IT managers van grote ondernemingen in alle belangrijke verticale industrieën inclusief financial services en verzekeringen, productie, retail, professionele diensten, distributie en logistiek, in 14 Europese landen werden ondervraagd.



Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van deze grote bedrijven een strategie of pilotprogramma voor een hybride cloud heeft. Deze bedrijven beheren hun diverse cloudomgevingen momenteel op verschillende manieren. Slechts 16 procent zijn van plan één enkele cloudomgeving te gebruiken voor wat ze nodig hebben. Meer dan 80 procent van de bedrijven zetten hun workloads op een combinatie van verschillende cloudoplossingen zonder volledig geïntegreerde of volledig geformaliseerde interacties tussen deze omgevingen. Dit multi-cloudmodel wordt beschouwd als de norm voor hun IT-infrastructuur. De invoering van hybride cloud gaat nog een stap verder en creëert een omgeving met een hoge mate van interoperabiliteit en geïntegreerd beheer.



De belangrijkste uitkomsten zijn:





- Multi-cloudomgevingen worden nu door 84 procent van de bedrijven gebruikt vanwege

de ervaren snelheid, kosten- en agilityvoordelen. De overstap naar hybride cloud

blijkt de meest voor de hand liggende route.

- Ongeveer 63 procent van de ondervraagde bedrijven heeft nu een formele strategie of

pilot voor hybride cloud. Tot de voordelen die worden nagestreefd, behoren snellere

implementatie, verbeterde business agility en kostenbesparing

- Het omzetten van legacy-workloads uit hun huidige omgeving 'as-is' of 'after

refactoring' is de grootste drijfveer - 44 procent - waardoor bedrijven kiezen voor

een private cloud.

- Data security, privacy en wettelijke verplichtingen, waaronder bezorgdheid over de

Europese dataprivacywet GDPR, bepalen de locatie van hybride cloud data en 45 procent

van de bedrijven beschouwt security en compliance van cruciaal belang voor hun hybride

cloudplannen.

- Circa 23 procent van de ondervraagde bedrijven noemden de migratie, onboarding en het

management van cloud workloads op de hybride cloud de belangrijkse zaken om uit te

besteden aan externe aanbieders.

- Managed security, networking en value-add services zijn de drie belangrijkste manieren

waarmee bedrijven de uitdagingen op het gebied van identity, compliance en

connectiviteit van hybride clouds willen aanpakken.

- Ongeveer 48 procent van de grote en multinationals zullen de hybride cloud van Azure

Stack gaan gebruiken om hun bestaande legacy-omgevingen te complementeren of om als

een strategische gateway te dienen voor IT 'as-a-service' delivery, daarbij geholpen

door hun cloud providers.





Er zijn veel redenen voor de toegenomen interesse voor hybride cloud, volgens Rene Verschoor, Country Manager van NTT Communications. "Een van de belangrijkste zakelijke redenen is de wens om de inzetbaarheid van applicaties en services te versnellen om zodoende de flexibiliteit te verbeteren. Tegelijkertijd brengt dit uitdagingen met zich mee, waaronder security management, operationele complexiteit en legacy migratie. "



En hoewel bedrijven in-house middelen kunnen gebruiken om deze doelen te bereiken, zullen velen niet in staat zijn om dit te doen, benadrukt de studie. "Cloudaanbieders zullen een ​​cruciale rol spelen wanneer bedrijven voorrang geven aan workloadmigratie, onboarding en multi-cloudmanagement services door outsourcing van infrastructuur en applicatie beheer aan service providers," voegde Verschoor toe.



"Multi-cloud wordt vaak beschouwd als een tussenstap naar een volledig hybride cloud-architectuur. Meer dan 80 procent van de ondervraagden gebruikt nu multi-cloudomgevingen, met een variërende mate van integratie, migratie en interactie tussen deze omgevingen. Misschien nog belangrijker is dat ongeveer een kwart van de bedrijven al een vorm van hybride cloud gebruikt op basis van naadloze levering van IT-functies over meerdere cloudomgevingen ", verklaarde Liam Eagle, Research Manager, Voice of the Enterprise: Cloud, Hosting & Managed Services, 451 Research.



Om meer te weten te komen over waar andere Europese bedrijven staan in hun overstap naar de hybride cloud, en welke keuzes en aanbieders populair zijn download u het rapport van http://goinghybrid.cloud .



Noot voor de redactie



Het onderzoek, uitgevoerd door IT onderzoeks- en adviesbureau 451 Research in opdracht van NTT Com en in samenwerking met Dell-EMC, vond plaats in november en begin december 2017. Meer dan 1500 CIO's en IT managers van grote ondernemingen werden ondervraagd uit het Verenigde Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, België, Nederland, Denemarken , Noorwegen, Zweden en Finland. Twee derde van deze bedrijven hebben een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard dollar. Alle bedrijven maken deel uit van de particuliere sector en hebben meer dan 1000 werknemers, met respondenten uit sectoren zoals financiële diensten en verzekeringen, productie, retail, professionele diensten, en distributie en logistiek.



NTT Communications levert consultancy-, architectuur-, veiligheids- en clouddiensten om de ICT-infrastructuur van ondernemingen te optimaliseren. Deze diensten worden ondersteund door een wereldwijde infrastructuur van het bedrijf, met onder meer het wereldwijde Tier-1 IP-netwerk VPN-netwerk dat meer dan 190 landen / regio's met elkaar verbindt, en meer dan 140 beveiligde datacenters over de hele wereld. De oplossingen van NTT Communications maken gebruik van de wereldwijde capaciteiten van andere bedrijven uit de NTT-groep, waaronder Dimension Data, NTT DOCOMO en NTT DATA. Het van oorsprong Japanse NTT is sinds enige jaren actief in de Benelux. http://www.ntt.com | Twitter @ NTT Com | Facebook @ NTT Com | LinkedIn @ NTT Com



