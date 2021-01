Planon verwerft een meerderheidsbelang in softwarebedrijf Reasult B.V.

NIJMEGEN, Nederland, 20 januari 2021 /PRNewswire/ -- De Planon Group en Reasult hebben vandaag bekendgemaakt dat Planon een meerderheidsbelang heeft verworven in Reasult B.V. Reasult - opgericht in 2000, met het hoofdkantoor in Ede - is een softwarebedrijf dat de financiële prestaties van vastgoedportefeuilles en -projecten optimaliseert. De toonaangevende softwareoplossingen van Reasult worden gebruikt door projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en woningcorporaties in de Nederlandstalige en Duitstalige markt. Voorbeelden uit het klantenportfolio van Reasult zijn Amvest [https://hubs.ly/H0D-gTg0], a.s.r. real estate [https://hubs.ly/H0D-hH30], VolkerWessels en HANSAINVEST [https://hubs.ly/H0D-hP30].



De Reasult-softwaresuite omvat oplossingen voor vastgoedontwikkeling, asset- en portefeuillemanagement, taxatiemanagement en financiële planning. Planon gaat de Reasult-applicaties in één softwaresuite combineren met haar eigen oplossingen voor asset management en tenant management & engagement [https://planonsoftware.com/nl/begrippenlijst/vastgoedbeheer-software/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-planon-acquires-majority-stake-in-reasult-bv]. Hiermee wil Planon vastgoedeigenaren en -investeerders ondersteunen bij het optimaliseren van de prestaties van hun vastgoedportefeuille vanuit het financiële -, gebouwbeheer- en tenant engagement-perspectief.



Pierre Guelen, CEO en oprichter van de Planon Group zegt: "Deze overname is één van de eerste stappen op weg naar de ambitieuze doelstellingen van Planon om de toekomstige groei flink te versnellen. Planon gelooft sterk in de kracht van de oplossingen en de organisatie van Reasult, zowel vanuit technisch perspectief als vanwege de uitgebreide marktkennis en ervaring. Het is daarom Planons voornemen om de Reasult-softwaresuite verder uit te breiden, zoals Planon ook heeft gedaan met de in het verleden verworven oplossingen SamFM and conjectFM. Ik ben erg enthousiast over deze acquisitie en de mogelijkheden die het klanten van beide organisaties zal bieden om hun huidige oplossingen verder uit te breiden tot een end-to-end oplossing voor vastgoedportefeuillebeheer [https://planonsoftware.com/nl/solutions/real-estate-management-software/kant-en-klaar-te-gebruiken-processen/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=nl-press-release-planon-acquires-majority-stake-in-reasult-bv].



Aart Zandbergen, CEO bij Reasult stelt: "Als medeoprichter was ik betrokken bij de oprichting van Reasult en ben ik erg enthousiast om deel uit te gaan maken van een snelgroeiende wereldwijde specialist op het gebied van de digitalisering van gebouwen en diensten. Met deze stap kan Reasult haar strategie om een toonaangevend platform te bieden voor het optimaliseren van vastgoed in de breedste zin van het woord, verder waarmaken. Als onderdeel van een marktleidende organisatie zullen onze klanten en medewerkers absoluut profiteren van deze strategische zet. De oplossingen van Planon en Reasult zijn complementair, wat synergie oplevert en innovatie stimuleert. Deze stap stelt ons in staat om onze klanten op de best mogelijke manier van dienst te zijn en innovatieve producten te leveren om organisaties te helpen 'the best in class' te zijn.''



