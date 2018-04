Koploper 80:20 Procurement deelnemer en opdrachtgever GSES®

Als duurzame centrale inkoop organisatie is 80:20 Procurement continu bezig haar bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in te richten; Van het stimuleren van duurzaam inkopen en het waarmaken van de duurzame ambities van dit snelgroeiende internationale bedrijf!



Bij 80:20Procurement staat duurzaamheid hoog op de agenda. Door in verschillende initiatieven te participeren zoals de BlueScan, de inkooptool voor de maritieme sector stimuleren zij ook duurzaam ondernemen in de maritieme en off shore sector. 80:20 geeft zelf het goede voorbeeld als het aankomt op inkoop en maakt hen klanten ook bewust van het belang van MVI.



Middels het GSES® systeem maakt 80:20 niet alleen hun eigen bedrijfsvoering maar ook de gehele keten transparant, hierdoor wordt zichtbaar wat 80:20 Procurement en haar leveranciers scoren op de GSES® meetlat. 80:20 Procurement is naast deelnemer van het GSES® systeem ook opdrachtgevende partij geworden. Dit betekent dat zij hun toeleveranciers voorrang verlenen als zij positief scoren op het GSES® systeem.



Sander Jongeneel, directeur van 80:20Procurement Nederland; "80:20Procurement is er trots op betrokken te zijn bij het Global Sustainable Enterprise system! We verwachten bij onze klanten grote slagen te maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair inkopen."