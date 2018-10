Cao-onderhandeling MvT gestaakt: vakbonden weigeren BOVAG zaterdagwerk

De afstand tussen BOVAG en de vakbonden in de cao-voorstellen MvT over werken op zaterdag blijkt niet te overbruggen. Dat is vandaag na de derde onderhandelingsronde gebleken. De vakbonden weigeren de wens van BOVAG in te willigen om van de zaterdag een normale werkdag te maken.



De derde gespreksronde vond plaats bij de Bedrijfsraad in Houten. Na de eerste twee verkennende gesprekken bleek al dat de vakbonden en BOVAG uit elkaar lagen, maar de sfeer waarin gesproken werd was goed. Dat gaf tot nu toe hoop op een goede afloop. Op verschillende punten zoals het generatiepact voor oudere werknemers en afspraken over opleiding en ontwikkeling, hogere vergoeding voor werken in de nacht bij rijwielstallingen kwamen de onderhandelaars vandaag wél dichter bij elkaar, maar de zaterdag bleek onoverbrugbaar.



Zes dagen inroosteren, ook op zaterdag



Vakbonden blijven de wens van BOVAG om in de cao een zesdaagse werkweek af te spreken afwijzen. BOVAG wil werkgevers en werknemers binnen de cao meer ruimte geven om ook de zaterdag op te kunnen nemen in het vijfdaagse werkrooster. Deze wens komt niet alleen van werkgevers, maar ook van diverse medewerkers zelf, die bijvoorbeeld graag doordeweeks eerder vrij willen zijn, of een vrije dag willen om bijvoorbeeld bij kinderen te kunnen zijn. Bovendien bestaat deze regeling in de huidige cao al lang voor autoverkopers, autowasbedrijven, autoverhuurbedrijven, stationsrijwielstallingen en brandstofverkooppunten. BOVAG vindt het onbegrijpelijk dat dit soort afspraken voor de ene functiegroep of branche al standaard zijn en voor andere, zoals het technische personeel in dezelfde branche niet. De onverzettelijkheid van de vakbonden op dit punt is voor BOVAG onacceptabel.



Afspraken over zaterdag werken zijn heel gebruikelijk



Onderhandelaar Fedde Monsma van BOVAG: “Onbegrijpelijk dat de vakbonden vasthouden aan oude tradities en weigeren vooruit te kijken. Terwijl er momenteel in vele branches, zowel binnen de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche als daarbuiten, in het verleden en recent zoals bij de beveiligingsbranche wel afspraken over zaterdag als gewone werkdag zijn gemaakt.”



Hoe nu verder?



Er staat nog een vierde onderhandelingsronde gepland over anderhalve week. Maar de sleutel tot een cao ligt nu bij de vakbonden. BOVAG is van mening dat vakbonden nu aan zet zijn om bereidheid te tonen om over zaterdagwerken afspraken te maken zoals BOVAG deze voorstelt.