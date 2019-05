SOS Kinderdorpen zoekt gezinshuisouders voor Simba Familiehuizen

Op donderdag 23 mei organiseert SOS Kinderdorpen samen met partner Gezinshuis.com een informatieavond in Utrecht over het aanvullende jeugdhulpprogramma Simba Familiehuizen. De informatieavond is voor zorgprofessionals die interesse hebben in het nieuwe programma en/of een Simba Familiehuis willen starten.



Simba Familiehuizen is een aanvullend jeugdhulpprogramma waarin familieversterking centraal staat. Dit betekent onder andere dat het netwerk van het gezin meewerkt aan herstel en als dat kan veilige terugkeer naar de ouder(s). Het gaat om een gezinswoonvorm waarin broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar samen worden opgevangen.



Een Simba Familiehuis biedt opvang op het moment dat de kinderen een veilige plek nodig hebben. In de gezinnen die geholpen worden, zijn ernstige zorgen en problemen waardoor de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen in het geding is. Tijdens de plaatsing in het Simba Familiehuis wordt samen met de ouders en de kinderen gewerkt aan herstel en behoud van de familiebanden.



In een Simba Familiehuis bieden de gezinshuisouders de kinderen een stabiele en vertrouwde omgeving en coördineren en organiseren het alledaagse leven en de verzorging. Tijdens het verblijf in het Simba Familiehuis wordt de verbinding met de eigen omgeving van de kinderen zoveel mogelijk in stand gehouden. De kinderen gaan bij voorkeur naar hun eigen school en (sport)clubs en blijven contact houden met ouders, familie en vrienden.



In de wijk Vleuten zijn door woningbouwvereniging Groen West twee nieuwbouwwoningen ter beschikking gesteld waar vanaf eind 2019 een gezinshuis kan starten. Daarnaast is het ook mogelijk om een Simba Familiehuis te beginnen vanuit een eigen (gezins)huis in een andere regio. Ben je geïnteresseerd om de informatieavond in het Raadhuis Vleuten op donderdagavond 23 mei bij te wonen, meld je dan aan via de website simbafamiliehuizen.nl



Simba Familiehuizen is een initiatief van SOS Kinderdorpen in samenwerking met Stichting Jeugddorp de Glind, Gezinshuis.com en met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij.



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.