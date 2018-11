Jozias van Aartsen wordt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Jozias van Aartsen, oud-burgemeester van Den Haag, wordt per 1 januari 2019 voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater in Den Haag. Van Aartsen neemt het stokje over van Pierre Heijnen.



De Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong en Theater aan het Spui vormen sinds 1 januari 2017 Het Nationale Theater. Door deze fusie is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland ontstaan met drie theaters in Den Haag. Pierre Heijnen is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Schouwburg, vanaf 2017 voor Het Nationale Theater. “Het Nationale Theater heeft, zoals we dachten bij de fusie, zichzelf ook daadwerkelijk nationaal en toonaangevend gepositioneerd”, zegt Pierre Heijnen. “Met veel genoegen draag ik deze parel van Den Haag over in de uitstekende handen van onze voormalige burgemeester.”



Nieuw avontuur



Jozias van Aartsen geniet veel ervaring op bestuurlijk gebied. Hij was tussen 2008 en 2017 burgemeester van Den Haag. Nadat van Aartsen, van april tot december 2017, waarnemend commissaris van de Koning was in Drenthe werd hij eind 2017 tot medio juli van dit jaar waarnemend burgemeester van Amsterdam. Voor zijn burgemeesterschap was hij onder meer minister van Buitenlandse Zaken. De theatersector is hem niet vreemd: van 1990 tot 1994 was hij voorzitter van theatergezelschap Stella. Van Aartsen kijkt er naar uit om het voorzitterschap van Pierre Heijnen over te nemen. “Ik zie dit als een mooi, nieuw avontuur”, zegt Van Aartsen. “Het Nationale Theater is van grote waarde voor cultureel Den Haag. Enerzijds een nieuwe, jonge organisatie door de fusie. Anderzijds een zeer ervaren theaterinstituut dat er alles aan doet om een zo breed mogelijk programma aan te bieden in de stad en in het land. Het Nationale Theater is geworteld in deze stad en maakt verhalen voor iedereen. Dat spreekt mij als oud-burgemeester en inwoner van Den Haag erg aan”, besluit de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). De (RvT) houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol.



Over Het Nationale Theater



De producties van Het Nationale Theater en de jeugd- en jongerenproducties van NTjong zijn spraak- en smaakmakend en zitten dicht op de huid van actuele ontwikkelingen in de samenleving. Recent is Het Nationale Theater uitgeroepen door theatercritici als beste gezelschap van het land. Het Nationale Theater is de ontmoetingsplek van Den Haag voor jong en oud. Een laagdrempelige plek voor kunstbeleving, debat en ontmoeting; in de verschillende theaters maar ook op scholen, in de wijken en op speelplekken in het land.