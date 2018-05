Futurelab T-Mobile test app voor veiliger telefoongebruik in verkeer

Bestuurders Assistent kan aantal ongelukken en verkeersboetes verminderen



ZWOLLE – De nieuwe ‘Bestuurders Assistent’ van Vipconn kan een bijdrage leveren om het groeiend aantal ongelukken door onveilige situaties door telefoongebruik in het verkeer te verminderen. Om de app te testen en onder een groot publiek onder de aandacht te kunnen brengen, is Vipconn een samenwerking aangegaan met T-Mobile.







De meeste ongelukken en onveilige situaties in het verkeer worden niet veroorzaakt door mobiel bellen, maar door snel een berichtje te sturen, te appen, te bladeren door contacten of een agendapunt in te plannen. De ‘Bestuurders Assistent’ maakt dit soort handelingen onmogelijk.



De app zoekt automatisch verbinding via Bluetooth van de telefoon als deze zich in de buurt van de auto bevindt. Tijdens het rijden worden andere functies en apps tijdelijk naar de achtergrond verplaatst om te voorkomen dat de bestuurder in de verleiding komt om de telefoon op te pakken. Alles gaat via de Vipconn app. Die maakt contact met de persoonlijke assistent (PA), die alle handelingen in één klik overneemt, zodat de bestuurder zijn aandacht op de weg houdt.



Telecomprovider T-Mobile ziet het als haar verantwoordelijkheid om een rol te spelen in het terugdringen van het aantal ongelukken door onverantwoord smartphonegebruik. Vanuit het FutureLab van T-Mobile is het telecombedrijf samen met Vipconn een pilot begonnen waarin de app getest wordt. T-Mobile en Vipconn roepen mensen op om de ‘Bestuurders Assistent’ te testen en feedback te geven, zodat de app verbeterd en geoptimaliseerd kan worden. Ze kunnen zich daarvoor inschrijven op de website van Vipconn.



De app is bedacht door Piet ter Schure, directeur van een internationaal maritiem bedrijf. In zijn functie zit hij veel op de weg. Net als veel anderen betrapte hij zichzelf op onveilig rijgedrag door telefoongebruik. Handelingen als een berichtje versturen, door contacten bladeren of social mediagebruik zorgen wereldwijd voor 3000 doden per dag. In Nederland vallen hierdoor jaarlijks 600 doden en gewonden. Ook het gebruik van handsfree is niet zonder risico, omdat mensen toch een paar seconden op hun mobiel kijken. In die fractie van een seconde kan zich al een gevaarlijke situatie voordoen.



Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) tonen onderzoeken aan dat mobiel bellen in de auto de kans op een ongeluk verviervoudigt. Nu smartphones tegenwoordig over veel meer functies beschikken, kunnen bestuurders tijdens het rijden ook WhatsAppen, sms’en, e-mailen of internetten. Volgens het CBS appt een op de acht automobilisten tijdens het rijden, wat de kans op een ongeval verzesvoudigt, aldus SWOV.



De ‘Bestuurders Assistent by Vipconn’ zorgt ervoor dat bestuurders twee handen aan het stuur houden en de ogen op de weg, maar toch kunnen bellen of een berichtje versturen. Zodra de app geactiveerd wordt, staat de bestuurder in contact met de persoonlijke assistent. Deze PA kan hem of haar doorverbinden met contactpersonen, een sms-bericht versturen, agendapunten inplannen of doorverbinden met onder andere een restaurant, waarvan de PA het telefoonnummer kan opzoeken.



Op het moment zit de app nog in de pilotfase en zoeken Vipconn en T-Mobile naar personen die deze service willen testen. Die kunnen zich opgeven via www.vipconn.nl.