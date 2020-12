Sander Schimmelpenninck dagvoorzitter digitaal ICT-congres

Op woensdag 9 december organiseert Connect.frl het jaarlijkse ICT-congres met dit jaar het thema: testen. Ruim 1500 bezoekers, waarvan meer dan de helft studenten, ontmoeten elkaar digitaal om te netwerken en nieuwe ICT innovaties te zien. Keynote Speakers zijn Seb Rose van Cucumber en Sebastian Jordan van TU Delft / Delft Hyperloop. Het digitaal evenement staat onder leiding van dagvoorzitter en opiniemaker Sander Schimmelpenninck.



Vraag naar testers neemt toe



“De afhankelijkheid van digitale oplossingen zorgen ervoor dat de vraag naar testers van ICT en software sterk is toegenomen. De verwachting is dat deze vraag de komende jaren alleen maar blijft toenemen. De bijbehorende privacy- en veiligheidsvraagstukken, vragen om een steeds beter kwaliteit van testen.” Dat zegt voorzitter Erik Miedema van Connect.frl.



Connect.frl is een publiek-private samenwerking in Noord-Nederland



“De publiek-private samenwerking vormt de basis voor het succes van connect.frl”, zegt Miedema. “Gemeenten en provincies in Noord-Nederland stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich om te scholen tot een functie in de ICT-sector. Daarnaast is er een goed uitgelijnd onderwijsprogramma van MBO tot en met Universiteit. Het bedrijfsleven en overheden bieden daarbij stageplaatsen en baangarantie. Het bedrijfsleven zet de regionale onderwijsinstellingen vervolgens weer in voor het doen van onderzoek. Er is een mechanisme ontstaan waarmee we innovatie hebben omgezet naar werkgelegenheid en economische groei”, aldus Erik Miedema.