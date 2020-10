Sieradenwebshop Le Rêve Amsterdam verkozen tot beste nieuwe webshop van Nederland

Succesvolle bedrijfseconome wint felbegeerde award



De Amsterdamse zakenvrouw Geneviève Schelkens-van Wel heeft met haar sieradenbedrijf Le Rêve Amsterdam de New Webshop Award gewonnen. De New Webshop Awards is een initiatief van Soleo Media, een bedrijf dat zich richt op leads, online en data. Het is voor het eerst dat deze prijzen zijn uitgereikt. Met deze verkiezing wil het bedrijf nadrukkelijk nieuwe webshops in het zonnetje zetten. Er werd gekeken naar het aantal stemmen, klantwaardering, juridische aspecten, online marketing en reviews.



Geneviève begon twee jaar geleden vanuit huis met haar oorsieradenbedrijf. De in drie richtingen afgestudeerde bedrijfseconome werkte eerder veertien jaar lang bij Ahold, Procter & Gamble en Douwe Egberts. Maar de drive om iets creatiefs met haar handen te doen en dit te combineren met haar zakelijke talent zorgde ervoor dat ze in september 2018 voor zichzelf begon. ‘Ik ben oorsieraden gaan ontwerpen,’ vertelt Geneviève. ‘Sinds mijn achttiende heb ik een grote passie voor oorbellen, vooral omdat ik merkte welk effect dat op mijn uitstraling had. En ik miste in de markt een bepaalde stijl die ik veel te duur vond voor de materialen die je kreeg. Tijd om het zelf te creëren.’



Het bedrijf dat aan de keukentafel ontstond, huist nu in een atelier in Amsterdam Oud-Zuid. De creatieve zakenvrouw (en tevens moeder van 3 kleine kinderen onder de 4 jaar) werkt uitsluitend met Sterling zilver 925 en bij voorkeur met meerdere laagjes goud (van 18-24-Karaats). Naast deze edelmetalen werkt ze vooral met edelstenen, parels en Swarovski-kristallen. Inmiddels heeft Geneviève haar eigen productielijnen voor de edelstenen. ‘Het harde werken betaalt zich uit,’ laat Geneviève weten. ‘Ik ben zeer vereerd met deze prijs, want het betekent dat mijn klanten me hoog waarderen.’



Meer informatie over Le Rêve: https://www.lereveamsterdam.nl