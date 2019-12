PubMatic benoemt Siebren Roorda tot Regional Director om groei Benelux

Roorda gaat zich richt en op groeikansen in Nederland, België en Frankrijk



Amsterdam, 4 december 2019 PubMatic, een vooraanstaande aanbieder van digitale reclametechnologie, heeft bekendgemaakt dat Siebren Roorda is benoemd tot Regional Director voor de Benelux. Roorda, die kan bogen op vijftien jaar commerciële ervaring in de digitale en reclametechnologiesector, gaat aan de slag om de aanwezigheid van PubMatic in Nederland en België te vergroten en daarnaast de activiteiten in de snelgroeiende Franse markt te ontwikkelen.



Roorda is afkomstig van Localsensor, een aanbieder van programmatic location-based reclameoplossingen , waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijf tot een leidende DSP in zijn niche. Daarvoor werkte hij bij TBG Digital (nu onderdeel van Sprinklr), een van de pioniers van paid social op schaal, waar hij de activiteiten uitbreidde van Londen naar het Europese vasteland.



“Siebren beschikt over de ervaring en commerciële vaardigheden die we nodig hebben om onze activiteiten te stimuleren in de Benelux en voet aan de grond te krijgen in Frankrijk”, aldus Emma Newman, Chief Revenue Officer EMEA van PubMatic. “Zijn kennis van de inkoopzijde en in-app advertising vult bovendien twee strategische aandachtsgebieden van PubMatic voor 2020 aan.”



In Nederland wordt naar verwachting meer dan € 315 miljoen aan programmatic advertising uitgegeven in 2019, acht procent meer dan het jaar ervoor.* De activiteiten van PubMatic in de regio zijn nog sneller gegroeid: de uitgaven via het platform in de Benelux zijn in dezelfde periode verdubbeld, terwijl het bedrijf zijn werkterrein uitbreidt naar Frankrijk, waar de programmatic advertising-markt een omvang heeft van € 1,6 miljard.*



“Ik verheug mij erop om op dit moment bij PubMatic te starten. We werken al samen met vrijwel alle belangrijke uitgevers in de regio en zijn nu in gesprek met de belangrijkste bureaus om onze uitgevers van kwalitatief goede vraag te voorzien”, zegt Roorda. “De investeringen die we in video en mobiel doen, geven ons bovendien een sterke positie om onze klanten van deze snelgroeiende kanalen te laten profiteren.”



* Bron: ‘Programmatic Ad Spending for Select Countries, 2014-2020’, eMarketer, november 2018





Over PubMatic

PubMatic is een bedrijf dat digitale reclametechnologie aanbiedt aan makers van hoogwaardige content. Het PubMatic-platform stelt onafhankelijke app-ontwikkelaars en uitgevers in staat om hun digitale-reclameactiviteiten te controleren en optimaal te benutten. De uitgeversgerichte aanpak van PubMatic geeft adverteerders de mogelijkheid om hun ROI te maximaliseren doordat ze hun doelgroepen via verschillende reclamevormen en apparaten kunnen bereiken en binden in merkveilige, hoogwaardige omgevingen. PubMatic heeft sinds 2006 een efficiënte, wereldwijde infrastructuur gevormd en blijft vooroplopen op het gebied van programmatische innovatie. Het hoofdkantoor van PubMatic staat in Redwood (Californië) en wereldwijd heeft het bedrijf dertien kantoren en negen datacenters.