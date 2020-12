Het Nationale Theater sluit 2020 af met troostrijke liedjes van en voor publiek

Tot het einde van het jaar verzamelt Het Nationale Theater liedjes voor de Spotify afspeellijst Every Brilliant Song. Een lijst met muziek die raakt, beweegt en verstilt. Maar vooral muziek die relativeert en troost. Iedereen kan een lied inzenden samen met een persoonlijk verhaal als toelichting. Hiermee sluit Het Nationale Theater 2020 af door samen met het publiek verhalen en muziek te verzamelen en te delen. Ondanks alle beperkingen kan het theater op deze manier de interactie met het publiek behouden. Every Brilliant Song krijgt op maandag 21 december extra aandacht tijdens de zes uur durende radio-uitzending op NPO Radio 1 en NPO 2 Extra. De lijst wordt aangevuld met troostliedjes van de luisteraars en o.a. minister Van Engelshoven schuift aan in het programma waarin ook haar troostliedje gedeeld zal worden.



Every Brilliant Thing



Every Brilliant Song is opgezet door de afdeling Educatie & Interactie van Het Nationale Theater rond de voorstelling Every Brilliant Thing (geschreven door Duncan Macmillan). De voorstelling gaat over een kind van zeven dat op een dag begint aan lijst van dingen die het leven de moeite waard maken. Terwijl het kind opgroeit, groeit de lijst mee. Als er een miljoen dingen op staan, blijkt de lijst, die begon als steun voor een depressieve moeder, een reddingsboei voor het inmiddels opgegroeide kind. In de voorstelling speelt muziek een grote rol. De solovoorstelling wordt in regie van Erik Whien afwisselend gespeeld door acteurs Bram Suijker en Tamar van den Dop. De voorstelling kan vanwege de nieuwe maatregelen waarschijnlijk pas na 20 januari weer gespeeld worden.



Briljante liedjes van publiek tot aan de minister van OCW



Het Nationale Theater blijft, ondanks alle beperkingen en geannuleerde voorstellingen tot het einde van het jaar op zoek naar troostliedjes van het publiek. Naast de inzendingen van het publiek heeft cast en crew van de voorstelling Every Brilliant Thing hun liedje ingediend, maar ook minister van OCW, Ingrid Van Engelshoven en directeur theater van Het Nationale Theater Cees Debets, hebben hun liedje met persoonlijk verhaal gedeeld. Zo koos Van Engelshoven voor ‘Stronger!’ van Gare Du Nord, omdat zij zich op een dag dat het even wat minder gaat, troost met de gedachte dat je daar ook altijd weer sterker van wordt. Margot Groenhuijsen vertelt haar persoonlijke verhaal over een liefdesontmoeting in tijden van Corona aan de hand van het nummer ‘Chasing Cars’ van Snow Patrol. En acteur Bram Suijker heeft ‘Don’t Miss It’ van James Blake toegevoegd. Hij geeft aan het nummer zelden te luisteren, omdat het pijn doet om te horen. Hij kan zijn vinger er niet op leggen waarom het dan toch troost biedt.



Livestream Cultuur op NPO Radio 1 en NPO 2 Extra



NPO Radio 1 staat op maandag 21 december zes uur lang in het teken van kunst en cultuur. Van 19:00 tot 01:00 uur bespreken o.a. presentatoren Pieter van der Wielen en Jellie Brouwer live vanuit TivoliVredenburg met een divers gezelschap makers uit de wereld van de muziek, de literatuur, het theater, de musical en het cabaret over het belang van kunst en cultuur in een samenleving. Wat er is gebeurd het afgelopen jaar en hoe varen we het nieuwe jaar in? In aanloop naar en in de uitzending worden de luisteraars opgeroepen hun troostliedje aan Every Briliant Song toe te voegen. Om 00:55 uur wordt de uitzending afgesloten met het meest aangevraagde liedje of artiest, of met het mooiste verhaal. De uitzending is ook te zien via NPO 2 Extra.



Kijk voor de afspeellijst, alle persoonlijke verhalen en het inzenden van liedjes op: www.hnt.nl/everybrilliantsong