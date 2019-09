Koningin Máxima aanwezig bij 1e lustrumeditie ScienceMakers Awards

PERSUITNODIGING



Datum: woensdag 2 oktober 2019



Locatie: Spoorwegmuseum te Utrecht



Woensdag 2 oktober 2019 is Hare Majesteit Koningin Máxima aanwezig bij de ScienceMakers Awards in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar worden gehuldigd voor hun prestatie op het gebied van wetenschap, technologie en maken. De aanwezige jongeren wonnen afgelopen jaar uiteenlopende nationale wedstrijden en/of hebben Nederland vertegenwoordigd bij internationale wedstrijden. Naast de huldiging worden op het Vriendenplein van het Spoorwegmuseum een groot deel van de projecten van de jonge talenten tentoongesteld. Koningin Máxima bezoekt een aantal van deze projecten en gaat met de jongeren in gesprek over hun onderzoeken, uitvindingen en concepten.



ScienceMakers laten zich inspireren door hun omgeving en gebruiken hun talent om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Met dit event wil het Nationaal Techniekpact deze jongeren landelijke waardering voor hun talent geven, ze aansporen dit talent verder te ontplooien en andere jongeren enthousiast te maken voor wetenschap en technologie.



Projecten op expositie



Een groot deel van de projecten van de ScienceMakers krijgen woensdag 2 oktober een plekje op het Vriendenplein in het Spoorwegmuseum. De volgende projecten zijn onder andere te zien:



Eureka!Cup – Rabobank: Team FLYVACUUM - bestaande uit Joan, Coen en Roan van het Wartburg College locatie Guido in Rotterdam - gingen de uitdaging van opdrachtgever Rabobank aan. Planten die vol zitten met schadelijke vliegjes, kunnen niet meer verkocht worden. Dit team wist wel raad met dit probleem en bouwde een prototype van LEGO die de vliegjes van de planten blaast en opzuigt. Hun machine proberen ze echt de kassen in te krijgen.



World Robot Olympiad Nederland: WRO© is een internationale roboticawedstrijd voor kinderen en jongeren die geïnteresseerd zijn in robotica en techniek. Claudia en Mart hebben een robot ontworpen en geprogrammeerd met LEGO Mindstorms en tijdens de finale ter plekke in elkaar gezet. De missie die hun robot moest uitvoeren op de wedstrijdtafel was het vervangen van LEGO lampen door ‘slimme’ lampen.



Van Melsenprijs – Radboud Universiteit Nijmegen: Sebastiaan, Niek en Poul deden voor hun profielwerkstuk onderzoek naar hoe samenwerking tussen schimmel en plant een duurzame oplossing kan bieden voor fosfaat in de grond en daarmee het gebruik van kunstmest in de landbouw kan terugdringen. Met hun werkstuk “Arbusculaire mycorrhiza in de landbouw” wonnen zij bij de Van Melsenprijsdag en werden daardoor afgevaardigd naar de International Conference of Young Scientistists. Door hun unieke idee en uitstekende presentatie werden zij door de internationale jury binnen hun categorie beloond met goud. Bij het OKSEF-congres in Turkije wisten zij zilver in de wacht te slepen.



Viruskenner – De Riba Campagne: Bedenk een oplossing om het Lassa virus (overgedragen door de veeltepelmuis, een rat die in Afrika op grote schaal voorkomt en waarvan er vele met het virus besmet zijn) te voorkomen: daarmee zijn Milan, Jada, Jesper en Mara, van het Keizer Karel College Amstelveen, aan de slag gegaan. Na een flinke brainstormsessie is het idee van de Riba Campagne ontstaan, waarmee het virus op een diervriendelijke manier te bestrijden is.



Nationaal Techniekpact



ScienceMakers is een van de activiteiten die voortkomt uit het Nationaal Techniekpact. In dit pact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Een van de afspraken is dat alle basisscholen in 2020 wetenschap en technologie moeten aanbieden aan hun leerlingen. Om scholen, leerkrachten, jongeren en ouders voor techniek te inspireren worden er in het hele land wedstrijden op het gebied van wetenschap, technologie en maken georganiseerd. ScienceMakers is het podium om deze prestaties landelijk zichtbaar te maken en het belang van techniekonderwijs te promoten.