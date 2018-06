Pink Elephant beste IT-Opleider van Nederland

Pink Elephant is opnieuw verkozen tot beste IT-opleider van Nederland. Onze cursisten hebben ons met een 9,33 beoordeeld en daar zijn we trots op! Cursisten in heel Nederland hebben voor deze verkiezing hun IT-opleiders beoordeeld op basis van de actualiteit van de lesstof, het niveau van de trainers, de prijs/kwaliteitsverhouding, kwaliteit van de toetsing en de toepasbaarheid van de lesstof. Binnen de tien deelgebieden staat Pink Elephant maar liefst vier keer op de eerste plaats.



Sander Hulsman, Hoofdredacteur Computable



‘Pink Elephant is terecht uitgeroepen tot de nummer 1 in het eerste onderzoek dat Computable heeft laten uitvoeren onder ICT-opleidingsinstituten in Nederland. Met een gemiddeld eindcijfer van een 9,33 heeft Pink Elephant tweetienden voorsprong op de nummer 2. Vooral het niveau van de docenten/trainers springt hierbij in het oog, dit wordt met maar liefst een 9,56 erg hoog gewaardeerd.’



Yvette Hillenaar, manager Education bij Pink Elephant



‘Deze erkenning is voor ons een bevestiging dat wij erin slagen onze visie succesvol in de praktijk te brengen. Wij geloven in een persoonlijke aanpak binnen de best practices opleidingen, omdat iedereen een eigen leerstijl heeft. Cursisten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van het vernieuwde e-learning materiaal, in combinatie met een klassikaal element of een business simulatie.’



IT-opleider sinds 1980



Sinds de oprichting van Pink Elephant in 1980 staat het samenspel tussen mensen, processen en technologie centraal. Dat gebeurt onder andere door het aanbieden van trainingen en het verzorgen van organisatieadvies. Pink Elephant is in Nederland de grondlegger van standaarden als ITIL® en PRINCE 2® en nog steeds betrokken bij het verder ontwikkelen hiervan. Eind 2018 komt Pink Elephant als eerste met de nieuwe versie van ITIL® op de Nederlandse markt. Deze nieuwe versie bevat praktische richtlijnen over hoe ITIL® samenhangt met andere methoden, zoals DevOps, Agile en Lean.