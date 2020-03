UCC Coffee uit Bolsward niet in finale Verkiezing Friese Onderneming

Bolsward, 2 maart 2020 - De jury heeft vanavond bekendgemaakt dat UCC Coffee niet doorgaat naar de finale voor de verkiezing Friese Onderneming van het jaar 2020 (VFO). Ondanks dit bericht van de jury werd UCC Coffee geprezen vanwege de veelzijdigheid van het bedrijf en het feit dat dit zoveel jaar onopgemerkt is gebleven. Met recht een parel in Friesland volgens de jury.



Tijdens de halve finale te Leeuwarden waar de 6 genomineerden te gast waren bij NHL Stenden moest ieder genomineerd bedrijf een presentatie geven over waarom het thuishoort in de finale van de VFO. Naast het uitgebreide vooronderzoek van de afgelopen maanden ontstond er zo een goed beeld van de 6 genomineerde ondernemingen.



De vertegenwoordigers van UCC Coffee dankten, ondanks de teleurstelling, ten eerste de organisatie van de VFO voor de professionele support de afgelopen maanden en daarmee een leerzame periode. De plek in de halve finale was voor Han Meij (manager human resources bij UCC Coffee) al een verrassing. “geselecteerd worden uit meer dan 100 Friese bedrijven is op zich al een prestatie. Deelname heeft ons weer nieuwe inzichten gegeven. In elk geval wensen we de drie finalisten veel succes en zien uit naar wie er op 7 april aanstaande met de hoofdprijs vandoor gaat. “



Ondanks het feit dat UCC Coffee niet de finale heeft bereikt, ontvangt het bedrijf van de organisatie VFO de komende weken de uitkomsten van het uitgebreide onderzoek om van te leren en haar bedrijfsvoering verder te verbeteren.



