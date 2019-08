Embassy festival met 67 landen groter dan ooit



O.a. koeweit, tanzania, oezbekistan, republiek korea, kosovo en senegal



Met bijna zeventig deelnemende landen is het tweedaagse Embassy Festival groter dan ooit. Nergens anders ter wereld komen zoveel ambassades tegelijkertijd samen om cultuur te presenteren en te vieren. Dankzij de samenwerking met ambassades biedt het Embassy Festival een authentieke wereldbeleving met op vier podia muziek (klassiek, traditioneel en hedendaags) en dans. Daarnaast presenteert de International Market culinaire en culturele ontdekkingen. Het gratis festival ontvouwt zich op vrijdag 6 en zaterdag 7 september op het Lange Voorhout in Den Haag. Hoewel de meeste ambassades in Den Haag -Internationale stad van Vrede en Recht- zijn gevestigd, sluiten ook steeds meer ambassades vanuit Brussel aan. Mongolië, Nepal en Haïti begeven zich speciaal naar Den Haag om zo eveneens deel uit te maken van het kleurrijke Embassy Festival dat de wereld samenbrengt







Het Embassy Festival staat garant voor culinaire avonturen. Cozonaci (Roemenië), Biko (Filipijnen), Dolma (Azerbeidzjan), Banh m (Vietnam), Sirnica (Bosnië en Herzegovina), Khachapuri (Georgië) en Kürbiskernöl (Oostenrijk) zijn zo maar wat onverwachte lekkernijen uit de wereldkeuken die je kunt proeven. Niet alleen de smaakpapillen worden verrast. De landen op het Embassy Festival prikkelen de nieuwsgierigheid op veel meer fronten. Meer weten over Oezbekistan of Azerbeidzjan? Het Embassy Festival biedt die kans. Je kunt tijdens de komende editie flink op ontdekkingsreis want er worden bijna zeventig landen verwelkomd, waaronder maar liefst negen nieuwe deelnemers. Koeweit, Tanzania, Oezbekistan, Republiek Korea, Kosovo, Senegal, Nigeria en Denemarken zijn toegevoegd aan de landenlijst.



Cultuur verbroedert



Dat cultuur verbindt en verbroedert, wordt tastbaar wanneer je over het terrein van het Embassy Festival wandelt. Een impressie; op het festival zie je gebroederlijk sterren schitteren uit Palestina (Faraj Suleiman), Australië (Anna Smith), Marokko (Mâalem Reda Stitou) en Israël (Boom Pam). Je ziet dat ambassadeurs vaak letterlijk zelf hun mouwen opstropen en met een schort voor een gerecht uit eigen land bereiden. Je verwondert je over een groep jonge dames uit Bosnië en Herzegovina die uitgedost in traditionele kledij over het terrein dansen en flaneren. Dan sta je ineens te swingen bij een spontaan Zuid-Afrikaans feestje om vervolgens geraakt te worden door de volkse muziek die her en der klinkt tijdens de rondgang over de Internationale Markt. Je kunt proeven van hapjes en drankjes uit alle windstreken. Je ziet dat kinderen zich vermaken tijdens dit echte familiefestival bij de Kids Compound of bij één van de vele landenpaviljoens. De jongste bezoekers worden tijdens hun ontdekkingsreis meegenomen in de Vietnamese cultuur met het verven van een Nón Lá (de rieten Vietnamese hoed), gaan op de foto met Joulupukki (de kerstman uit Finland) of krijgen een echte Henna tattoo bij Saudi-Arabië.



Facts & Figures



Het Embassy Festival trok vorig jaar meer dan 60.000 bezoekers. Het festival ontsluit de culturele rijkdom van bijna zeventig deelnemende landen en verleidt bezoekers tot ontmoetingen met elkaar en weerlegt en verdiept op een bijna terloopse wijze inzichten in andere culturen. Het Embassy Festival toont in Den Haag, Internationale stad van Vrede & Recht, in meest letterlijke zin dat cultuur verbroedert en voor verwondering zorgt.



Deelnemende landen: Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Estland, Filippijnen, Finland, Georgië, Ghana, Guatemala, Haïti, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Israël, Japan, Jemen, Kenia, Koeweit, Kosovo, Maleisië, Mexico, Mongolië, Nepal, Nigeria, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Pakistan, Palestina, Peru, Polen, Republiek Korea, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Senegal, Sint Maarten, Slowakije, Slovenië, Soedan, Tanzania, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zweden, Zwitserland en Zuid-Afrika.



Quotes



Quote Rawan Sulaiman - Head of Mission State of Palestine: “Het Embassy Festival brengt mensen van over de hele wereld samen om hun cultuur, eten, muziek en dans te demonstreren. Voor mij is deelname aan het festival een geweldige kans om Palestina te presenteren aan mensen van over de hele wereld. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen culturen van verschillende landen verkennen met hun mooie kleuren, rijke smaken en traditionele gebruiken. Het Embassy Festival is een briljante manier om diversiteit, verscheidenheid en tolerantie te vieren in Den Haag, de stad van Recht en Vrede.”







Quote bezoeker Philip: “Zelf kom ik uit El Salvador, één van de deelnemende landen. Elk jaar komen mijn El Salvadoraanse vrienden en ik samen op het festival. We wonen door heel het land, dus dit is een mooie gelegenheid om samen te genieten van onze cultuur, het eten en de muziek. Ik ken een groep Mexicanen die exact hetzelfde doen. Een jaarlijkse reünie, dus!”







Embassy Festival 2019



VRIJDAG 6 SEPTEMBER| 17.00 - 23.00 uur: wereldmuziek, dans op twee podia | Bites & Drinks



ZATERDAG 7 SEPTEMBER | 12.00 - 20.00 uur: International Market, Classical Stage, Contemporary Stage, Container Stage, Creative Arena, Kids Compound | Bites & Drinks



LANGE VOORHOUT, DEN HAAG | GRATIS | WEBSITE: EMBASSYFESTIVAL.COM