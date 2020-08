The Flower Farm viert mijlpaal: win adoptieouderschap orang-oetan!

- The Flower Farm viert verkoop 1 miljoen kuipjes met bijzondere winactie;



- 25 unieke wikkels verstopt in kuipjes van The Flower Farm;



- Vinder van prijswinnende wikkel wordt een jaar lang adoptieouder van een orang-oetan via stichting Orangutan Rescue.



The Flower Farm heeft onlangs het miljoenste kuipje palmolievrije margarine verkocht. Om dat te vieren heeft de fabrikant van palmolievrije margarine een winactie opgezet waarbij 25 consumenten adoptieouder van een orang-oetan kunnen worden. Dat maakt The Flower Farm bekend op de Internationale Dag van de Orang-oetan.



In 25 kuipjes van The Flower Farm zijn unieke wikkels verstopt. Wie zo’n prijswinnende wikkel aantreft mag zich een jaar lang adoptieouder van een orang-oetan in Indonesië noemen. Winnaars vullen de unieke code in op: theflowerfarm.nl/feest. De Nederlandse stichting Orangutan Rescue neemt dan contact op. De winnaar wordt op de hoogte gehouden van hoe het met de orang-oetan gaat. Na dit jaar stopt het automatisch en heeft de winnaar een jaar lang geholpen een orang-oetan terug te laten keren naar de natuur.



Orang-oetan



De uitvoerende partner van de Nederlandse Stichting Orangutan Rescue is het Sintang Orangutan Center (SOC) in Indonesië. De stichting ondersteunt bij de opvang, rehabilitatie en terugplaatsing van orang-oetans die uit het wild zijn weggehaald. Voor tien euro per maand kun je adoptieouder van een orang-oetan worden. Daarmee is de prijs van de winactie van The Flower Farm in feite 120 euro waard. Orangutan Rescue heeft samen met het SOC de afgelopen jaren al meer dan vijftig orang-oetans gered.



De Internationale Orang-oetandag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de snel krimpende populatie mensapen. The Flower Farm laat geen kans onbenut om aandacht te vragen voor dit onderwerp en ondersteunt deze dag dan ook van harte.



Palmolievrij



Het palmolievrije margarinemerk The Flower Farm heeft binnen een jaar na introductie meer dan 1 miljoen kuipjes langs de kassa zien gaan. Daarmee behoort het product tot een van de meest succesvolle introducties van nieuwe margarines in de afgelopen decennia.



The Flower Farm is een 100% plantaardige margarine voornamelijk gemaakt met duurzame sheaboter. Het product is vrij van palmolie en is daar trots op. Wie voor The Flower Farm op brood kiest, kiest voor een duurzaam geproduceerde margarine met een missie: het agenderen van de ontbossing van tropisch regenwoud voor de oliepalmplantages. Met de miljoen verpakkingen heeft The Flower Farm reeds 40.500 kg palmolie en daarmee 110.000 m2 oliepalmplantages bespaard*.



* = Berekening op basis van 20% palmolie in vergelijkbare normale margarine en 3800 kg opbrengst per hectare.